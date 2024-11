Rodolfo Barili celebró el egreso del colegio de su hijo Benicio: “Feliz de ser testigo de tu vida”

El conductor compartió imágenes de este importante momento del adolescente, fruto de su relación con Andrea Malano, su primera esposa

Esta semana Rodolfo Barili quiso mostrar un gran logro de su hijo Benicio, quien recientemente cumplió 18 años. El adolescente es fruto de la relación con Andrea Malano, su primera esposa, con quien el conductor de Telefe Noticias (Telefe) también tuvo a Dante.

A través de sus redes sociales, el periodista mostró su orgullo y admiración por este nuevo paso de Benicio, quien logró terminar el colegio secundario. “Felicidades Beni, feliz de ser testigo de tu vida. Te amo hijo, feliz egreso”, escribió con emoción.

En la imagen se puede ver a Barili arreglando la corbata de su hijo en este momento especial. Además, se mostró acompañado de Andrea y Lara Piro, su ex y su actual pareja. “Te amamos Beni, todos juntos para celebrar la vida”, expresó en otro de los posteos. Para esta ceremonia, el joven lució un clásico traje con camisa, corbata, pantalón y zapatos negros. Mientras que el periodista, fiel a su estilo, lo acompañó con un look muy formal compuesto por un traje en color azul y corbata a rayas.

Semanas atrás, Barili le había dedicado un tierno posteo a su hijo por su cumpleaños. Con una foto familiar, el comunicado escribió una carta donde expresaba sus emociones en ese día. “Un privilegio infinito hijo el que me ha dado la vida: ser tu papá! Verte crecer. Sos un compañero de fierro. Lo sabes. Y te lo digo siempre: dueño de los abrazos infinitos más grossos del mundo. Soy un admirador de tus decisiones: que estemos todos juntos hoy para festejar tu cumple es una de esas”, le había expresado.

El año pasado y a propósito de la celebración del cumpleaños número 17 de Benicio, Barili se mostró muy emocionado por poder compartir este momento junto a Malano y Piro. Desde su cuenta de Instagram, el periodista habló como nunca sobre la actual relación que tiene con la mamá de sus hijos y subió varias imágenes juntos en un ambiente de armonía y felicidad. Barili expresó: “Sumar amor. De eso se trata. Es verdad: uno nunca sabe si va a ser posible. Al principio nunca suele ser fácil. El dolor de la separación está a flor de piel. Pero los hijos marcan el camino. Las prioridades”.

“Los padres somos ejemplo, no frases rimbombantes de máximas de vida, dichas como si solo con eso pudiésemos educarlos. Somos básicamente ejemplo. Es un camino. Ojo, nadie dice que es fácil. Pero que hay que recorrerlo por el bien de nuestros hijos. Un camino que con el tiempo resulta bien”, señaló.

A continuación, el compañero de Cristina Pérez añadió: “Sabio, el tiempo, pone las cosas en su lugar. El tiempo y las personas correctas, que ayudan que todo fluya. En esta foto están dos de ellas. Imprescindibles. Lara, mi esposa, que hizo lo imposible desde que la conocí para hacer que mi relación con mi expareja fuera la mejor posible. Y Andrea, la madre de mis hijos, con quien comparto lo más importante que a ambos nos pasará jamás en la vida: Dante y Beni”. “A ambas le debo esta familia que puede juntarse con risas y amor en los eventos de nuestros hijos. Doy gracias por haberme cruzado con ambas en mi vida”, completó un Rodolfo emocionado por haber logrado esta unidad familiar.

Tras la publicación del periodista, la actual esposa comentó el posteo y le dedicó unas conmovedoras palabras a Andrea, quien respondió en sintonía con la “buena onda” que existe entre ambas. “¡Soy inmensamente feliz con esta familia que tanto, pero tanto, soñé en mi vida! ¡Fue toda una construcción! Pero cuando dos buenas minas y dos buenas madres se encuentran, todo fluye”, escribió la abogada. Y agregó: “¡¡¡Les deseo a ‘una ex de mi actual’ como la que yo tengo!!! Entre la buena gente todo es más sencillo. Gracias @andrea_malano por habérmela hecho tan fácil, ¡por permitir que tus hijos me quieran libremente!” (SIC).

“¡Somos un equipo inmenso! Sin duda, elegiste muy bien @rodolfobarili e hiciste todo bien. Te amo, los amo, nos amo a todos juntos. Ojalá contagiemos a muchos. Padres sanos = hijos felices”. Como respuesta, Malano manifestó: “No podrías haber elegido mejor en ambas oportunidades. ¡Lara sos muy fácil de amar!” (SIC).