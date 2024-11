Oasis confirmó su esperado regreso a la Argentina: cuándo se presentará y cómo conseguir las entradas

Los íconos del britpop, Noel y Liam Gallagher, darán dos conciertos el año próximo. Será su vuelta al país tras 16 años

El anuncio resonó como un trueno en la escena musical: Oasis, la banda que definió una era y cuyo legado permanece indeleble en la historia del rock británico, vuelve a pisar Sudamérica. Liam y Noel Gallagher, conocidos tanto por sus memorables canciones como por sus legendarias disputas, llegarán con su gira de reunión a Buenos Aires con dos fechas históricas en el Estadio River Plate, el 15 y 16 de noviembre de 2025.

Los rumores de una gira en Latinoamérica habían circulado desde que la noticia de su retorno se hiciera oficial, acompañada por un críptico mensaje que encendió el fervor de sus seguidores: “Las estrellas se alinearon. La gran espera terminó. Vengan a ver. No será televisado”. Las expectativas se confirmaron, y Buenos Aires se prepara para recibir a los hermanos Gallagher en lo que promete ser un evento épico, organizado por DF Entertainment en el Estadio Mâs Monumental.

La importancia de este regreso no es menor. La banda británica no pisa suelo argentino desde hace 16 años, cuando sus presentaciones rubricaron una época dorada para los amantes del britpop. Esta vez, la ciudad será testigo de la primera parada de la etapa latinoamericana de su tour, una elección cargada de simbolismo y recuerdos. “Pueblo de la Gran Nación Argentina. Oasis regresa a casa, al Estadio River Plate. Estén ahí”, declararon los Gallagher, al subrayar la conexión especial que tienen con el público argentino, conocido por su fervor inigualable.

Hasta el momento, las únicas paradas anunciadas incluyen a Brasil, Chile y Argentina, lo que encendió la emoción y las expectativas en una región que, durante años, anheló ver reunidos a los hermanos Gallagher sobre un escenario.

El regreso, después de más de una década de silencio, evoca la euforia que la banda desató en su última visita a tierras sudamericanas, en 2009. En aquel entonces, la gira promocional de su disco Dig Out Your Soul llevó sus acordes desde Venezuela hasta Perú, tocando en lugares emblemáticos de la Argentina y Chile, para culminar en un show inolvidable en el estadio Gigantinho de Porto Alegre, Brasil, el 12 de mayo de 2009. Aquel espectáculo, cargado de energía y de la inquebrantable actitud de Liam y Noel, fue un amargo preludio del fin: las disputas entre los hermanos estallaron poco después, lo que derivó en la separación de la banda y dejó a los fanáticos con el eco de una despedida prematura.

La historia de Oasis en Sudamérica está marcada por la pasión y el desborde emocional. En Buenos Aires, el público siempre rugió con una devoción casi religiosa, mientras que Santiago de Chile se entregó al britpop como un ritual, y Río de Janeiro transformó cada acorde en un carnaval de guitarras. ¿Qué nuevos capítulos escribirá la banda en este esperado retorno? La respuesta la dará el 2025, con la promesa de noches épicas que revivan la gloria y, tal vez, la reconciliación definitiva.

El tour de reunión, titulado “OASIS LIVE 25″, ya es un fenómeno sin precedentes. Iniciará el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff, extendiéndose por Inglaterra con 12 fechas consecutivas. De allí, el trayecto llevará a los Gallagher por Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y México, cerrando su paso en Europa con dos presentaciones en el mítico Wembley Stadium.

Las arenas y estadios de Australia vibrarán en octubre y comienzos de noviembre, antes de que la gira cruce el Pacífico rumbo a Sudamérica. En el continente, además de Buenos Aires, los fanáticos de Brasil tendrán su oportunidad en el Estadio MorumBIS y los de Chile en el Estadio Nacional, sumando un total de cinco presentaciones en la región.

La expectativa por las entradas es altísima. Una preventa exclusiva para fans ya está abierta en oasisinet y se extenderá hasta el 6 de noviembre a las 11. La venta general comenzará el 13 de noviembre a las 12, exclusivamente a través de All Access, y se anticipa una demanda masiva que agotará localidades en minutos.

Para los que esperaron más de una década, esta gira es mucho más que un concierto: es una oportunidad única para revivir la energía y el carisma de una banda que no solo marcó un género, sino que también definió la banda sonora de millones. Oasis vuelve a las tablas, y el mundo, comenzando por Buenos Aires, se prepara para un reencuentro que ya es historia. Sí, las noches del 15 y 16 de noviembre de 2025 serán inolvidables.