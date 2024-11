El oficialismo teje consensos para dictaminar el martes sobre el Presupuesto 2025

Atrás quedaron las dudas respecto de las intenciones oficiales de continuar el debate del proyecto de Presupuesto Nacional 2025. Dudas totalmente fundadas y que muy probablemente se hubieran corroborado en los hechos de haber tenido otro destino la sesión convocada por bloques opositores para el martes pasado. Pero sorteado ese gran escollo por parte del oficialismo, ahora trabajan con el objetivo de dictaminar para dejar listo el texto para llegar al recinto en -máximo- dos semanas.

Por eso a las 10.22 de este jueves el diputado José Luis Espert dio inicio a una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la primera de las dedicadas a la ley de leyes del próximo año que no será informativa. Unión por la Patria ya anunció que presentará un dictamen propio. La izquierda también uno de rechazo.

En el inicio de la reunión de este jueves, Espert recordó que esta es la quinta reunión para tratar el Presupuesto 2025, y que sería la primera para analizar entre los diputados el texto del Ejecutivo. Cuando el presidente del bloque UP, Germán Martínez, le preguntó si la idea era dictaminar, el presidente de la comisión aclaró que “la intención está en discutir el presupuesto, ver todas las intervenciones que los diputados quieran tener, y veremos durante el día”.

Al cierre del encuentro que se extendió por casi cuatro horas, Espert anunció: “Seguimos trabajando en la elaboración para consensuar sobre algunas cuestiones del Presupuesto. Citaremos para el próximo martes 19 a las 15”.

El inicio del debate

Luego de ser nominado vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado de Unión por la Patria Carlos Heller estrenó el cargo con un mensaje en el que anunció la elaboración de un dictamen propio de Presupuesto. Un trabajo que “parte de la idea de que nuestra visión nos lleva a tener un cuestionamiento total de lo contenido en el mensaje del Ejecutivo y todo esto se origina lógicamente en que, en nuestra visión, este proyecto apunta decididamente a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado que se viene llevando a cabo desde que asumió esta administración”.

El proyecto oficial, dijo, “claramente está en las antípodas de las políticas que los diputados de Unión por la Patria nos hemos comprometido a implementar ante nuestros votantes. Queremos otro tipo de país que el que resultaría de tener éxito esta propuesta”.

Para Heller, “acá hay una serie de cosas que son absolutamente discutibles: decir que el gasto público no tiene que ver con el privado es, como mínimo, una subestimación a la inteligencia colectiva. Creemos que este planteo filosófico que contiene este proyecto de presupuesto es insostenible por donde se lo mire y generará menos actividad y más pobreza”.

Sostuvo que el proyecto “está lleno de inconsistencias en las proyecciones de variables económicas. Parte de un supuesto de cuál sería el nivel de actividad de los meses que faltan del año. Ese cálculo está hecho, daría inflación de 1,4 y ese sería el piso sobre el cual se proyectaría en 2025”.

Por parte de la izquierda, Vanina Biasi recordó que desde el Frente de Izquierda ya dejaron claro que “estamos absolutamente en las antípodas de este proyecto que repudiamos fuertemente, porque es un dibujo, como suele pasar con todos los presupuestos, pero también porque consagra lo que han sido las políticas nacionales de este año con enormes recortes sobre sectores sensibles para la sociedad”.

“No son los primeros que hacen eso”, insistió, pero remarcó que “tiene que ser absolutamente rechazado porque recorta la educación, la salud, deja prácticamente sin fondos, como hemos denunciado, a toda el área para asistir a enfermos de VIH. Han recortado todas las todo lo que tiene que ver políticas asistenciales de mujeres y diversidades”.

Biasi aclaró que el Frente de Izquierda tendrá dictamen propio, y a su turno su par Christian Castillo aclaró que sería “de rechazo”. En su discurso, Castillo se quejó de que el presupuesto del Gobierno “no dice cuánto va a caer la pobreza, cuánto van a crecer los salarios reales, cuánto va a estar la desocupación, que es lo que a nuestro entender debería plantearse como objetivo de los gastos en función de los recursos que tiene un Estado”.

El diputado del MID Eduardo Falcone recordó que su bancada acompaña las políticas generales del Gobierno, pero aclaró que “solamente estamos planteando modificar algunas partidas que están vinculadas con el desarrollo nacional”. Al respecto citó un tema por el cual brega desde el inicio de su gestión: la continuidad de la autovía de la ruta 5. Al respecto, se presentó como “un férreo defensor del RIGI” y señaló que como tal querría que se pudiera financiar la obra con ese sistema. “Pero dado que los costos de los tramos de la autovía están por debajo de lo que propone el RIGI”, sugirió que para este período se incluya la autorización de la construcción de 90 kilómetros de autovía para el plazo de 3 años.

Así las cosas, propuso una modificación de la planilla de autorización de gasto plurianual y aumentar la partida específica de Vialidad que corresponde a ese período.

El resto de su propuesta tiene que ver con “partidas universitarias vinculadas al desarrollo argentino” que aseguró tendrían “muy poco impacto sobre las cifras totales del Presupuesto Nacional”.

En su intervención ante la comisión, la diputada Julia Strada (UP) cuestionó “la discrecionalidad de la regla fiscal, que postula el proyecto oficial en su artículo 1°”, según el cual “frente a cualquier caída de la recaudación por parte de lo establecido, el Gobierno decide qué es lo que ajusta”, y se preguntó cuáles son las partidas que resignarían en caso de tener un problema con la recaudación.

Recordó habérselo preguntado a los funcionarios, cuando estuvieron en la comisión, pero advirtió que “nadie respondió cómo se ejecuta esa regla fiscal. No saben, no les interesa… Es la discrecionalidad absoluta del presidente Milei. Es casi como cerrar el Congreso otorgarle esa posibilidad, que encima es in eternum”.

Su par de bancada Victoria Tolosa Paz expresó: “Es un presupuesto de ajuste y se profundiza el del 2024 en todas las áreas. Ratifican el sendero del ajuste a las jubilaciones en el Presupuesto nacional. No queremos un 2025 donde un tercio de la jubilación va quedando atrasada sin ningún tipo de compensación”.

Tolosa Paz apuntó contra los funcionarios del Gobierno que no asistieron a las reuniones como el ministro de Salud, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el de obra pública. “Este Presupuesto tiene un gasto público que pasó de representar el 20% del PBI al 15,2%, dentro de ese ajuste en un contexto de aumento de pobreza e indigencia, hay un recorte de casi 5 puntos del PBI y 2.3 de ese recorte son servicios sociales”, alertó.

“Vemos un ajuste inconmensurable en el área de niños y adolescentes, vemos la crueldad más grande. El presidente dice que aumentó la AUH y la Tarjeta Alimentar, sin embargo, es una gran mentira porque la inflación no paró de crecer y retiró el IVA. Hay un enrome ajuste para el 2025. Va a detenerse la recuperación de la AUH al calor de la inflación. También desalientan el empleo formal”, apuntó.

En política alimentaria, la diputada de UP comparó que desde el 2002 “nunca hubo una desinversión tan importante. En un contexto donde 7 de cada 10 chicos es pobre ajustan en esto. El Presupuesto refleja una disminución del 65,4% con respecto al 2023. Ley 25.724 sancionada en 2002 políticas de seguridad alimentaria que debe garantizar el Estado nacional en concordancia con las provincias”.

En materia educativa, indicó que hay ocho políticas que tienen impacto directo sobre la inversión en educación y seis de ellas llevan una reducción desde el 50 al 67,7% en las partidas. Sobre las Becas Progresar explicó que “el 35% va destinado a adolescentes para evitar la deserción escolar. En este Presupuesto se busca la reducción del monto y la cantidad”. También señaló la “desinversión” en el sistema de educación inicial con un ajuste del 58,8%. “Esta desinversión en la educación pública pone en riesgo el desarrollo de los próximos años”, alertó.

También cuestionó que no hay plan de alfabetización y que “hay una baja del 14% en salud”. Por último, denunció que “hay un brutal ajuste y desinversión en las provincias y al FONID. Ni hablar del subsidio al transporte y red nacional SUBE”.

El socialista Esteban Paulon lamentó que el proyecto “va a ser enviado al recinto tal como lo mandó el presidente”, y preguntó: “¿Para qué debatimos todas estas semanas? Creo que un ejercicio interesante de la comisión sería recetar diferentes modificaciones”.

“Si este Presupuesto no tiene cambios qué pasa con el acuerdo al cual habrían llegado los gobernadores de distintas provincias con el Gobierno. Hay muchas cosas que deberían resolverse en el Congreso, pero se resuelven afuera con cafecitos, reuniones. Si el acuerdo con los gobernadores son esos 6 puntos que están circulando es una actitud lamentable porque se les perdieron dos temas que son jubilaciones y universidades”, apuntó.

Al cierre del encuentro, el jefe del bloque de UP Germán Martínez señaló: “El mundo ideal para Milei en octubre era no tener aprobado el Presupuesto para el año que viene para darle discrecionalidad absoluta en el manejo presupuestario al Ejecutivo y tener vigente el DNU 846 de la deuda. Milei quería discrecionalidad en lo fiscal, en lo presupuestario, y en el manejo de la deuda”.

“El Gobierno va a buscar una excusa para no tener presupuesto y que le quede vivo el DNU 846”, denunció el santafecino y agregó: “Nadie les garantiza a los que puedan acordar este presupuesto con el Ejecutivo que se va a cumplir en la medida en que el artículo 1 esté redactado, así como está”.

Fuente: Parlamentario.