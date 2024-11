Autorizan a otra empresa a operar en el país y avanza la desregulación aérea

El Gobierno Nacional autorizó a la empresa Paranair la operación de una nueva ruta aérea internacional y que conectará Asunción del Paraguay con la provincia de Córdoba.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación autorizó a la empresa de bandera paraguaya a operar esta ruta con servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, sumando así otra ruta internacional que une directamente una provincia argentina con el mundo, sin tener que pasar por Buenos Aires.

La medida publicada este miércoles en Boletín Oficial se enmarca dentro de la política de Cielos Abiertos, impulsada por el Gobierno Nacional y es posible tras la firma de un memorándum de entendimiento con la República del Paraguay, el 31 de julio de este año, que tuvo como objetivo generar mayor competitividad en el sector con el ingreso de nuevas compañías aéreas al país.

Esta nueva ruta internacional se suma a las ya autorizadas estas últimas semanas a la empresa chilena Sky Airline, a la dominicana Arajet y a JetSMART Perú.

De esta manera se continúa avanzando en la apertura del sector aéreo, favoreciendo el ingreso de nuevas compañías, con una mayor oferta de vuelos y competitividad, para un mercado cada vez más libre en beneficio de empresas y pasajeros, indicaron desde la Secretaría de Transporte.

De la misma manera, también se publicó en el Boletín Oficial la autorización a la compañía Batbaik Sociedad Anónima a explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros y de cargas. La medida se oficializó mediante la publicación de la disposición 13/2024, de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.

De acuerdo con la normativa, la empresa cumple con los requisitos para prestar servicios no regulares, así como también ha dado cumplimiento a las exigencias del Código Aeronáutico y sus normas reglamentarias.

Esta medida se da luego de que el Gobierno haya simplificado el trámite para la autorización de aeronaves de pequeño porte, mediante la publicación de la disposición 12/2024.

Se trata de un sistema que permite a las aerolíneas gestionar de manera simultánea la autorización aerocomercial y el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), unificando ambos trámites en una sola plataforma.

Este nuevo esquema, según informó la Secretaría, busca agilizar los procesos burocráticos, que anteriormente podían extenderse hasta 120 días, transformándolos en un procedimiento más eficiente.

La compañía Batbaik tiene su base operativa en el aeropuerto internacional San Fernando y proyecta iniciar vuelos regulares de pasajeros con localidades a las que no llegan las grandes compañías.