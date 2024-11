Colapinto chocó en la clasificación del GP de Las Vegas y analizan su participación en la carrera del domingo

El piloto argentino Franco Colapinto, chocó en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas disputada esta mañana, y está en análisis su participación en la carrera del domingo.

Los médicos evaluarán el estado de salud del joven argentino, luego de haber colisionado a gran velocidad, sobre lo que el jefe de la escudería Williams aseguró: «su salud por encima de todo es la prioridad».

Tras un fuerte choque, Colapinto está en duda para la carrera del domingo

Esta vez la duda de participar en el Gran Premio de Las Vegas no es solamente por la destrucción del auto, como ocurrió en Brasil, sino que ahora se suma una incógnita sobre el estado de salud de Colapinto, ya que se calcula que recibió un impacto de 50G por lo que debió ser evaluado por los médicos para verificar su estado de salud.

En este sentido, el jefe de la escudería Williams, James Vowles dejó en claro que lo más importante para el equipo es la salud del pilarense, que cuando sufrió la colisión, se encontraba realizando una gran vuelta en la Q2 y en la última curva golpeó la rueda izquierda con uno de los muros de contención, quedándose fuera de la Q3.

En un video publicado en las redes de la escudería británica, Vowles se mostró preocupado por la salud del piloto y aseguró que si Colapinto se encuentra en condiciones de correr el día domingo, lo hará. En caso contrario, y si los médicos así lo indican, no participará de la Carrera ya que el equipo prefiere poner “su salud por encima de todo”.

“Como sabrán, Franco tuvo un accidente muy grande en la Q2, mientras estaba en una vuelta muy buena. El accidente fue de más de 50 G (un tipo de fuerza que hace que el conductor que frena se desplace hacia adelante) lo que en cualquier mundo es grave”, comentó.

Además, se encargó de llevar tranquilidad al público aclarando que el argentino ya había sido revisado por los médicos: “Fue al centro médico, ha sido dado de alta y está en el hotel descansando. Mañana será evaluado y determinarán si está en condiciones para competir o no”.

“Mientras tanto, el coche está siendo reparado, el chasis está cambiado y nos aseguraremos de que esté listo si Franco está en condiciones de correr mañana. Lo que voy a decir es esto: su salud por encima de todo es la prioridad”, aclaró Vowles.

No dudó a la hora de argumentar que el monoplaza puede repararse, pero la salud de los pilotos no: “La fibra de carbono se puede reparar, el metal y los coches se pueden rehacer pero la salud de las personas no, en esas circunstancias”.

“Volveremos mañana cuando haya más noticias, por ahora tenemos mucho trabajo que hacer”, finalizó.

De esta forma, se mantiene en duda la participación del pilarense en la Carrera del domingo a las 3 de la mañana (hora Argentina) del Gran Premio de Las Vegas, en donde, en caso de participar, largará desde el puesto 14 de la parrilla.