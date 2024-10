La Fiscalía porteña recibió más de 70 mil denuncias de pornografía infantil en 9 meses

El Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral advirtió con preocupación acerca del aumento de las denuncias ingresadas a nuestro país, sobre difusión online, de fotos y videos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo a datos brindados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2023 ingresaron 95.600 casos y, en lo que va del 2024, ya se recibieron más de 70.000 denuncias; lo que permite proyectar una cantidad aún mayor para el término del año.

Las cifras muestran una curva ascendente, dado que en el año 2021 ingresaron al país 71.797 casos y en el 2022 fueron 86.867.” Vemos no solo el aumento sostenido de los casos sino también la sofisticación de los medios utilizados por los abusadores que desafían a los investigadores a contar con herramientas informáticas modernas para contrarrestar este efecto devastador que afecta a nuestros niños y niñas”, sostuvo Daniela Dupuy, Directora del OCEDIC.

El material de abuso sexual infantil producido por adultos, traducido en videos y fotografías, abarca a bebés hasta adolescentes, y es distribuido, facilitado, vendido y consumido entre personas que integran redes internacionales de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Además, en cada archivo recibido suelen encontrarse entre uno y tres niños/as abusados, lo que duplica la cantidad de víctimas menores de edad.

Con el objetivo de visibilizar esta problemática, el OCEDIC, presentará el próximo 8 de octubre en el Teatro Colón un documental que busca sensibilizar sobre los retos y desafíos que presentan las nuevas tecnologías, el delito y su impacto en la sociedad, con herramientas de prevención y el testimonio de expertos en la materia. Se trata del tercer episodio del Digital Project “Ciberacosos a Niños Niñas y Adolescentes”.

“Este es un esfuerzo entre todos; por eso nos acompañan organismos internacionales (International Centre for Missing Children; National Centre for Missing Children, Internet Watch Foundation, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Interpol, entre otros), el sector privado (TikTok, Meta, Telecom) y organismos gubernamentales nacionales pertenecientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, indicó Natalia Molina, Directora del Digital Project del OCEDIC.

El evento será presencial, y también, se transmitirá a todo el país vía streaming. El objetivo del Digital Project OCEDIC, al igual que se realizó con los documentales anteriores, es capacitar a los que investigan y sensibilizar a toda la población de la República Argentina y de los países de la región, sobre esta grave situación que afecta a nuestros niños y niñas, y que debemos detener.