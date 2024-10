La Fiscalía de Bolivia ordenó activar una alerta migratoria contra Evo Morales y abrir una nueva investigación por corrupción

El ex presidente enfrenta varios juicios, uno de ellos vinculado al embarazo de una adolescente durante su gestión. En rechazo a su posible aprehensión, sus seguidores armaron barricadas este lunes en carreteras del país

La Fiscalía General de Bolivia instruyó activar una alerta migratoria contra Evo Morales y abrir una nueva investigación por supuestos casos de corrupción durante su gestión, tras una denuncia presentada por los ex diputados Amilcar Barrar y Yesenia Yarhuri Albino.

Los casos a los que refiere la denuncia tienen que ver con el manejo de los recursos de un programa millonario denominado Fondo Indígena y la firma de contratos con la empresa china CAMC cuya representante en Bolivia era una ex novia de Morales, entre otros. Según los ex parlamentarios el daño económico total al Estado sería de 1.000 millones de dólares, cifra que deberá ser corroborada tras una investigación del Ministerio Público.

Esta denuncia se suma a otras que se abrieron en contra del expresidente en las últimas semanas, en un acto que el evismo considera una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político. La acusación que cobró mayor notoriedad es la que lo implica en el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado.

Según documentación que está en poder de la Fiscalía Departamental de Tarija, Evo Morales habría tenido una hija con una menor de edad el año 2016, a la que registraron dos años más tarde en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituye la prueba del delito. Al expresidente se lo acusa por trata y estupro, ya la menor tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo. En la denuncia también se acusa a los padres de la víctima por supuesta complicidad y haberse beneficiado con cargos públicos durante la vinculación del ex presidente con su hija.

Morales fue citado a declarar el pasado jueves ante la comisión de fiscales que lleva la investigación pero no se presentó por lo que la Fiscalía puede emitir una orden de captura.

“La ley así lo ordena, sea Evo Morales, sea Juan Pérez la ley es absolutamente para todos y nosotros estamos trabajando en lo que corresponde conforme a ley. Lo que corresponde es sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos han sido notificados sin que se haya vulnerado sus derechos”, manifestó ante los medios la fiscal Sandra Gutiérrez, encargada del caso. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, se desconoce si el mandamiento fue emitido.

Mientras tanto, medios de prensa locales informaron que el padre de la víctima fue aprehendido y enviado con detención preventiva a la cárcel de Morros Blancos, en Tarija, por también ausentarse a su toma de declaraciones.

Ante la posible aprehensión de Evo Morales, sus seguidores amenazaron con bloqueos a nivel nacional para desde este lunes para “resguardar la libertad, integridad y el secuestro” del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), según se lee en el voto resolutivo de un encuentro de organizaciones campesinas realizado el sábado en la localidad de Sacaba, en Cochabamba.

En las primeras horas de este lunes se instalaron al menos cuatro puntos en dos carreteras troncales próximas a la región cocalera donde el ex mandatario se forjó como líder sindical y político. Según los reportes del canal Unitel, la Policía llegó hasta uno de los puntos de bloqueo y levantaron las piedras que estaban en el camino para permitir el paso de vehículos y se mantuvieron en vigilia para evitar que se retome la barricada.

El conflicto por la situación jurídica de Evo Morales se da en medio de su disputa con el presidente Luis Arce por la titularidad del partido y la candidatura de las elecciones presidenciales de 2025, que los tiene envueltos en un enfrentamiento público desde hace más de un año. “El gobierno traidor construyó una ruta judicial y violenta para acabar con el Proceso de Cambio. A través de sentencias buscan arrebatarle la sigla del MAS-IPSP a los Movimientos Sociales para proscribir el Instrumento (político)”, escribió el ex presidente en su cuenta de X.

En la víspera, la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, convocó a Evo Morales a una mesa de diálogo con el presidente este lunes a las 15:00 (EST) para negociar una tregua y suspender los bloqueos. El líder cocalero aún no ha respondido de manera pública a esta invitación pero declinó otras propuestas similares realizadas en septiembre.