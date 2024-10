Gordillo Arriagada: «En China tienen muchas ganas de negociar con nosotros»

Esta mañana el interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, dialogó con LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz, a fin de dar a conocer detalles de la labor que lleva adelante en China junto a la comitiva de la provincia de Santa Cruz, que es encabezada por el gobernador Claudio Vidal.

«No esperábamos este recibimiento en China, hay una grata cordialidad y muchas ganas de negociar con nosotros, de generar vínculos y cooperación conjunta en temas de inversión«, mencionó el interventor Pablo Gordillo Arriagada hablando desde la medianoche de la ciudad de Fuzhou, capital de Fujian, China en comunicación telefónica con la provincia.

Respecto a la consulta sobre las gestiones de la empresa allí adelantó que «hemos participado junto al gobernador en varios encuentros por lo que esperamos que en los próximos meses sean fructíferos tanto para la provincia como para la empresa«, dijo y agregó «nosotros, más allá que sabemos que se trata de una empresa nacional no nos olvidamos de los pueblos de la Cuenca, las políticas públicas van de la mano por eso estamos acompañando al gobernador Vidal en estas estrategias que él ha pensado en beneficio de todos los santacruceños«.

Luego en referencia a la posibilidad de la venta de carbón el interventor describió que «hay propuestas de varios oferentes que surgieron no sólo de China sino de Colombia, Brasil y Chile, faltaría ver aspectos que tienen que ver con el precio porque dependemos del precio internacional, sumado a lo que es el flete ante las distancias, pero quizás en el transcurso de los días ya se defina un precio interesante y logremos ponernos de acuerdo».

«Hoy YCRT apunta a una política comercial, nosotros trabajamos ahora en ello, en la política de venta que nunca hubo definida».

Destacó que en la jornada de ayer «hubo una reunión muy importante con las cuatro empresas mineras más importantes de China y que más allá de aprender, reconoce que hay esquemas de oferta bastante exiguos respecto a lo que plantean, no obstante, tratamos de incorporarnos al planteo del sistema económico que buscan, por eso nos encontramos analizando estrategias económicas».

Gordillo Arriagada dijo que China compra carbón a gran escala «de 50 mil toneladas en adelante, por eso tendremos que ver si estamos en condiciones de ofrecer una propuesta adecuada, quizás hoy no lo tenemos pero haciendo algunas modificaciones en la empresa vamos a poder estar en condiciones, más allá de eso se han generado vínculos en algo muy importante que es la garantía, quizás no se ve pero garantizar la compra, que es un intermediario, un banco chino, que estaría en medio de esta oferta, no solamente nos ahorra el ingreso de las divisas sino también el ingreso de fondos para YCRT. Ello haría posible las reformas que necesita la mina para mejorar la producción».

Por otro lado en cuanto a la generación de energía en la Central Termoeléctrica Río Turbio, aseguró que se trata de un pedido del gobierno nacional en ese trabajo por eso «hay gente trabajando en esa situación, convengamos que en estos últimos 8 meses no se ha hecho nada en la Usina, por estamos en un punto 0, la semana próxima vamos a ver en que podemos avanzar y pelear presupuesto mínimo para reactivarla ante el ejecutivo nacional, porque viene un plan verano bastante problemático con energía, así que todo el aporte que pueda hacer la Cuenca Carbonífera será más que necesario».

Ejes provinciales

Luego, el interventor se mostró conforme por la visita, pero detalló que se sumó a la comitiva que encabeza el gobernador y que tiene como eje «las represas, luego todo un trabajo ligado a la pesca, turismo, ferrocarril y minería, todo un trabajo conjunto para Santa Cruz«.

«Ahora estamos en la ciudad de Fuzhou, que es una de las principales exportadoras de marisco y pesca del mundo, hoy el ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, recorrió tres plantas pesqueras donde el gobernador firmó convenios para la instalación de know how y transferencia tecnológica en materia informática, lo que China tiene es impresionante y ojalá se puedan concretar futuros proyectos».

Asimismo, contó que la visita continúa con más reuniones con empresarios de Carbón, y otras en relación con la industrialización en la parte pesquera y de tecnología.