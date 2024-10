González Urrutia dijo que volverá a Venezuela y tomará posesión el 10 de enero

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia afirmó que regresará a Venezuela el próximo 10 de enero para tomar posesión como presidente, días después que el Centro Carter presentara actas electorales que certificarían su triunfo sobre Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.

González Urrutia se refirió a esa intención en rueda de prensa tras participar en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, donde ha tenido una intervención en la que se ha reivindicado como presidente electo y ha dicho que su estancia en España es temporal.

«Mi salida del país es solo temporal. Pero no por ello dejé de verme obligado a alejarme de Venezuela a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar», expresó.

González Urrutia se reunió al margen del foro con el máximo responsable de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, con el que abordó «los siguientes pasos en la construcción de la democracia en Venezuela», según indicó en un mensaje en la red social X.

Por el momento, la Unión Europea no reconoce ni a González Urrutia ni a Maduro como presidente de Venezuela.

El 10 de enero es la fecha constituyente prevista para la toma de posesión del presidente tras las elecciones del 28 de julio y espera que ese día él pueda asumir la voluntad popular expresada en las urnas por ocho millones de venezolanos y verificable en las actas electorales presentadas ante la OEA.

«Yo voy a ir el 10 de enero a tomar posesión de mi cargo como presidente electo de Venezuela», sostuvo.

Además, aventuró que Maduro puede permanecer en Venezuela tras su asunción: «Lo que el desee», expresó al respecto.

Ante las comparaciones con lo vivido en su día por el ex candidato presidencial Juan Guaidó, señaló que las situaciones son distintas, ya que este fue elegido por la Asamblea y él tiene el respaldo de las urnas.

El Centro Carter, uno de los pocos observadores internacionales de las elecciones del 28 de julio, presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) unas actas electorales, que definió como «originales» y en las cuales se constata un amplio triunfo del aspirante opositor.

Según las actas presentadas por el Centro Carter en la OEA, Edmundo González salió victorioso el pasado 28 de julio con el 67% de los votos, por encima del 31% conseguido por el mandatario Nicolás Maduro.

Esto contradice lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró como ganador a Maduro horas después de finalizados los comicios, aunque, hasta la fecha, no han compartido las actas electorales.