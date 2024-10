González, sobre el comienzo de la zafra de langostinos: «La veo complicada»

Gustavo González, presidente de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), analizó la situación en que se encuentra el sector pesquero, tras las negociaciones salariales entre las empresas y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

En diálogo con AzM Radio, valoró el encuentro con el primer mandatario provincial. «Nos reunimos con el Gobernador en la Residencia. El encuentro era muy importante. Tuvo que ver con la resolución que tomó el cien por cien de las empresas que estableció un precio tope al ofrecimiento del SOMU. Ese ofrecimiento tiene una explicación, análisis y justificación muy responsable«, aseguró.

González consideró que la reunión era «sumamente importante que, siendo la segunda actividad económica de la provincia, y viendo que no hay acuerdo, el Gobernador estuviera al tanto de cuánto representa en el trabajador ese ofrecimiento y de por qué llegamos a ese número, que no es caprichoso ni al azar».

Consultado sobre la posibilidad de que comience la zafra langostinera luego de este ofrecimiento, fue sincero: «Yo la veo complicada. Después me tildan y se enojan porque no veo que estemos cerca de un acuerdo, pero la realidad es que veo eso. No estamos cerca de un acuerdo con la dirigencia sindical. Después, cuando hablás con el resto de la gente, da la sensación de que sí, porque son salarios realmente… y esto lo digo con mucho orgullo: son los sueldos más altos de toda la flota del país«.