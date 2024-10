Diputados logró dictamen para convocar a Caputo al debate del Presupuesto

En la previa a la segunda reunión del tratamiento del Presupuesto 2025, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja se reunieron en un encuentro plenario para dictaminar el texto que ratifica la citación del ministro de Economía, Luis Caputo, al debate de la “ley de leyes”.

Por su parte, La Libertad Avanza presentó un dictamen de rechazo, que en palabras de la diputada neuquina Nadia Márquez “no está obligado a venir”. En su intervención mencionó a los funcionarios que han asistido y aseveró que “hay algo que trasciende lo informativo y el ministro ha brindado todas las herramientas”. Después, Alberto Benegas Lynch añadió que “es una fijación personal que tienen con los ministros porque cuando viene uno preguntan por qué no vienen otros”.

El tratamiento de este proyecto, impulsado por el bloque Unión por la Patria, se aprobó en el recinto, luego de que el Cuerpo blindara el veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. La iniciativa fue encabezada por Cecilia Moreau, acompañada por el jefe de bancada, Germán Martínez, y los diputados nacionales Juan Marino, Paula Penacca y Mónica Macha, entre otros.

Si bien la reunión tuvo como oradores en defensa del dictamen a los integrantes de Unión por la Patria y al Frente de Izquierda, también firmaron el despacho la Unión Cívica Radical con Fernando Carbajal, Mariela Coletta, Danya Tavela, Carla Carrizo y Jorge Rizzotti; Nicolás Massot e Ignacio García Aresca de Encuentro Federal; y un diputado misionero de Innovación Federal.

En el inicio del encuentro, el diputado nacional Sergio Palazzo manifestó que “la Argentina de hoy requiere de mayor templanza de quienes llevan a cabo la administración pública para que nos expliquen con absoluta claridad a dónde va el plan económico”. Entre los diferentes cuestionamientos que realizó a mencionó a la problemática con los alimentos y medicamentos; los despidos en el empleo público; a las reservas de oro; y a la deuda externa.

“Que nos explique cómo piensa gobernar y que venga a explicarnos si van a gobernar con la ley de Presupuesto o si va a gobernar a puro veto”, enfatizó secretario del gremio bancario, quien además, señaló: “Me molesta de sobremanera que diga que no viene a ‘prestarse a un show’ porque entonces lo de (Javier) Milei cuando presentó el proyecto en el Congreso fue un show”.

Dirigido al jefe de Estado, agregó: “Que haga bien los números porque no le están encuadrando los alumnos con los trabajadores”, en alusión a la publicación fallida del presidente de la Nación en X. para cerrar, cargó que esta convocatoria es para tener “un mínimo de transparencia para los argentinos y un mínimo de respeto en el uso de los fondos públicos porque es el tiempo en que venga a dar explicaciones y deje de estar escondido”.

Tras la presentación de Unión por la Patria, el diputado nacional Christian Castillo confirmó que apoyan el pedido de citación y explicó que “no hay argumentos para que no venga”. También, indicó que “si tiene traumas de cuando vino antes, no implica que no tenga la obligación de venir” porque “no es una opción y no se puede aceptar que diga que lo que acá se hace un show”, cerró.

El jefe bancada UP, Germán Martínez, cuestionó el cronograma de reuniones del tratamiento de la “ley de leyes” propuesto por la Comisión de Presupuesto y Hacienda y remarcó que “siempre arrancaba con la palabra del ministro de Economía”. Además, sostuvo que la citación es para “saber si el Poder Ejecutivo Nacional quiere o no quiere tener ley de Presupuesto”.

Una vez leído el dictamen de mayoría, la diputada nacional Silvana Giudici (Pro) que el texto contemple, además de la citación de Luis Caputo al tratamiento del Presupuesto 2025, una interpelación en el recinto del Cuerpo, y Cecilia Moreau le respondió que “si sirve para que acompañen, los sacamos”. Entre risas, la vicepresidenta de la Cámara baja aclaró que la legisladora aliada “preguntaba, pero no acompañaba”.

Fuente: Parlamentario.