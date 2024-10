Diputados decide la suerte del veto presidencial

Con los números muy ajustados, pero cierta ventaja para el oficialismo, la Cámara de Diputados se inició este miércoles a las 11.18, con la presencia de 144 diputados, la sesión para debatir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Una sesión pedida la semana pasada, inmediatamente después de que se publicara en el Boletín Oficial el decreto 879/24 por el cual se observa totalmente y se devuelve al Congreso el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.757.

En la reunión de Labor Parlamentaria hubo consenso sobre hacer una sesión breve. A propuesta de presidencia, habrá tiempos fijos por bloques y que estos determinen sus oradores. Lo que daría un tiempo de sesión estimativo de 3 horas y media. Así las cosas, se estaría votando aproximadamente 14.30.

Los homenajes y cuestiones de privilegio quedaron para el final.

Aunque el oficialismo cuenta con el antecedente reciente a su favor de haber logrado sostener la decisión del presidente Javier Milei en torno a la ley que recomponía jubilaciones, con la ayuda de los bautizados “87 héroes”, el panorama no parecía a priori favorable esta vez para el Gobierno nacional, al verificarse que el tercio que parecía haberse asegurado el oficialismo no era para cualquier circunstancia.

Sin embargo en los últimos días ese panorama fue cambiando. Desde el fin de semana hasta el inicio de la sesión aparecieron algunas certezas que antes no estaban y el oficialismo comenzó a saborear una victoria legislativa que se verá al cabo de la sesión si se da. Todo comenzó con el posteo del expresidente Mauricio Macri, que el domingo dejó toda la impresión de que el Pro apoyaría el veto. Y continuó al día siguiente, ya sin ambages, con el anuncio de que esa bancada aliada se sumaría al oficialismo a la hora de resistir la embestida opositora.

Sin embargo, el Pro suma, pero no alcanza por sí solo. Pero en las últimas horas comenzaron a despejarse algunas dudas, sobre todo respecto del bloque radical, cuyos votos a favor de la ley se reducirían a 26. Cuatro de los cinco diputados radicales que hace un mes ayudaron a salvar el veto por la movilidad jubilatoria, persistirían en su apoyo al Gobierno. El quinto se abstendría.

A última hora trascendió que tres misioneros que responden a Carlos Rovira se abstendrían. Y las dos sanjuaninas alineadas con el gobernador Humberto Orrego no apoyarían esta vez y mantendrían el voto del 15 de septiembre.

Hay ausencias sorpresivas, que afectan a la oposición, como la del radical Francisco Carbajal y la cordobesa Alejandra Torres, afectada de Covid.

Del lado del Gobierno, la ya conocida del diputado del MID Oscar Zago.

Como sea, el oficialismo tenía a priori la sensación de contar al iniciarse la sesión con el número suficiente para imponer la vigencia del veto.

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el pasado 15 de agosto en la Cámara de Diputados por los bloques de Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino.

Todas las dudas se apagarán este miércoles a media tarde, cuando la votación arroje finalmente las certezas esperadas.