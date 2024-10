Corrientes sanciona nueva ley en defensa del ecosistema natural

En momentos donde el interés oficial sobre el medioambiente parece haber desaparecido de la mano de la desfinanciación de todos los programas de cuidado, la provincia de Corrientes decidió ir en contramano de esta tendencia y declaró port Ley el interés público de recuperar las especies extintas y restaurar los ecosistemas naturales.

Este hecho sólo viene a confirmar el reconocido lugar que se ha ganado este territorio del norte argentino en el campo de la restauración de especies y ambientes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ello se debe, sobre todo, a los trabajos de reintroducción de especies en el Gran Parque Iberá que el Gobierno viene llevando adelante junto a Fundación Rewilding Argentina y que, en los últimos años, ha contado también con la participación de la Administración de Parques Nacionales.

Proyectos ecologistas

En Iberá se creó, en distintas etapas, el Parque Natural más grande de Argentina, de 756 mil hectáreas, el equivalente a 37 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Sus ambientes están siendo restaurados a través de la reintroducción de 10 especies extintas, entre ellas el oso hormiguero gigante, el pecarí de collar, el guacamayo rojo y el yaguareté. Iberá es, probablemente, la iniciativa de reintroducción multiespecies más ambiciosa del continente americano.

La mayoría de estos proyectos fueron, y en muchos casos siguen siendo, únicos en su tipo. Para su ejecución se han debido desarrollar tecnologías innovadoras; el exitoso ejemplo de restauración de Iberá ha sido reconocido mundialmente, tanto en medios de comunicación como The New York Times, The Guardian o The Economist, en documentales elaborados por importantes productoras, como National Geographic y Netflix, y en revistas científicas del prestigio de Nature.

Además de reconocer y afianzar la restauración ecológica de Iberá, la ley sancionada va un paso más allá y refuerza el compromiso de Corrientes en colaborar con iniciativas similares en otras provincias de Argentina y países de Sudamérica. Es que Iberá se está transformando en una escuela de restauración de ambientes y de lucha contra las crisis ambientales que afectan a la humanidad, especialmente las crisis de extinción de especies y de cambio climático.

Asimismo, Iberá es ejemplo de desarrollo de experiencias y uso de tecnologías que inspiran a proyectos similares en otras partes del mundo, cuyos equipos visitan este rincón correntino en busca de conocimientos e información. Sin ir más lejos, en noviembre de 2024, visitará Iberá una delegación integrada por personas de Estados Unidos, Holanda, Rumania y Kazajistán que también implementan el rewilding (es decir, restauran sus ambientes) en sus países.

Más aún, el proyecto de restauración de Iberá ha sido tan exitoso que especies que antes se encontraban extintas o casi desaparecidas hoy han vuelto a ser abundantes, y gracias a ello Corrientes se ha convertido en un donante de animales para iniciativas de recuperación similares en otras regiones.

El caso del yaguareté

Por ejemplo, el yaguareté estuvo extinto en la provincia durante 70 años, desde que en 1953 se mató al último individuo sobre el río Paraná. Sin embargo, esta especie ha vuelto a estar presente en tierras del Iberá desde hace tres años, y su recuperación está siendo tan asombrosa que este Parque Nacional ya es el que más individuos resguarda entre los parques argentinos. Esto le ha permitido a Corrientes colaborar con la recuperación de este gran felino en la vecina provincia del Chaco mediante la translocación de yaguaretés con fines de repoblación en El Impenetrable. En este sentido, el artículo segundo de la ley establece que estas translocaciones de animales silvestres con fines de conservación pueden ampliarse para recuperar al yaguareté u otras especies amenazadas en distintas áreas de Argentina y Sudamérica.

La recuperación de la naturaleza ibereña y correntina se viene llevando adelante mediante el modelo de producción de naturaleza, que garantiza que a la vez que se recupera la fauna nativa, lo hace también la economía de los pobladores locales y la identidad cultural de la región.

Destino turístico

Iberá ya es un destino de turismo de naturaleza basado en la observación de fauna reconocido a nivel nacional e internacional, lo que ha traído prosperidad económica a la que años atrás era una zona marginal desde lo productivo. La cultura también ha tenido un renacer, a partir de la recuperación de la identidad y el orgullo de sus habitantes, ante esta nueva realidad.

El autor de la ley, el senador Sergio Flinta, recalcó ¨el papel fundamental que la provincia de Corrientes tiene en materia de conservación activa, donde una vez más es protagonista de medidas audaces e innovadoras.¨La Ley Provincial 6697 evidencia que lo acontecido en Iberá en las últimas dos décadas se ha transformado en una política de estado sostenible en el tiempo y ejemplo a imitar por otras regiones.