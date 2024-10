Argentina enfrenta a Venezuela con la vuelta de Messi y la ausencia de varios pesos pesados

La «Scaloneta», plagada de dificultades para la doble fecha de Eliminatorias, buscará seguir en lo más alto de la clasificación rumbo al Mundial 2026.

La Selección Argentina, con el regreso del astro Lionel Messi, buscará obtener un triunfo en su visita a Venezuela este jueves, en Maturín, que le permita mantenerse en lo más alto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en el marco de la novena fecha.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Nacional de Maturín, desde las 18, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, quien será secundado en el VAR por su compatriota Cristhian Ferreyra y, será televisado en directo por las señales Telefe y TyC Sports.

Argentina llega a este compromiso luego de sufrir una derrota polémica ante Colombia, pero con la solidez que lo caracteriza al equipo de Lionel Scaloni, que se mantiene como único líder del certamen clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, el entrenador no la tendrá sencilla, ya que pese a contar con el esperado regreso de Messi, no tendrá al arquero Emiliano “Dibu” Martínez, sancionado por la FIFA con dos fechas por comportamiento inapropiado, mientras que Cristian “Cuti” Romero tampoco estará en este compromiso por acumulación de amarillas.

De esta manera, Gerónimo Rulli será el arquero titular en lugar del marplatense, mientras que Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico completarían la defensa.

En el mediocampo tendrá a Rodrigo De Paul como una pieza fija. Alexis Mac Allister, entre algodones, también daría el presente al igual que Enzo Fernández. Sin embargo, el esquema podría cambiar y con esto los interpretes, ya que si apela por un medio más poblado, estará Leandro Paredes entre los titulares, caso contrario, será Julián Álvarez, el que saldrá desde el inicio para conformar un tridente de ataque.

Lo que si tiene definido Scaloni es que tanto Messi como Lautaro Martínez estarán desde el inicio en la ofensiva.

Por su parte, Venezuela viene de igualar 0 a 0 ante Uruguay en el último compromiso. En la tabla de posiciones se encuentra sexto con 10 unidades y pelea palmo a palmo con Paraguay y Bolivia (que tienen una unidad menos) para no caer en puesto de repechaje.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 9.

Venezuela – Argentina

Estadio: Nacional de Maturín (Venezuela).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Cristhian Ferreyra.

Hora de inicio: 18.

TV: Telefe y TyC Sports

Venezuela: Romo; Aramburu, Osorio, Ferraresi, Navarro; Herrera, Martínez; Bello, Cásseres, Soteldo; y Rondón. DT: Fernando Batista.

Argentina: Geronimo Rulli; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Julián Álvarez; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.