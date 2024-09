Susana Giménez apoyó a Javier Milei: “Si yo hubiera recibido el país como él, también andaría enojada”

La diva habló con LAM del presidente argentino antes de que se siente en su living cuando vuelva a la televisión. Además, opinó sobre Yuyito Gonzálezfue abordada por un móvil de LAM (América) cuando estaba ingresando al estudio del canal de streaming Olga para grabar una nota. Al paso, dejó ciertas definiciones en cuanto a la entrevista que le realizará en las próximas semanas aquien se sentará en el living de la diva en su regreso a la televisión argentina.“Vengo de filmar cinco horas una cosa para Netflix”, fue lo primero que dijo ante las preguntas de los cronistas, anque sin dar demasiadas pistas. “Tuviste que cambiar la fecha del debut…”, le apuntaron en relación a que su programa no comenzará“Yo no tuve que cambiar la fecha del debut. Llamaron de Presidencia, llamóa uno de mis productores y le dijo: ‘Mirá, perdoname, pero hay cadena nacional, no pueden debutar’. Pero bueno, está bien. Las cosas son por algo”, dijo Susana sin hacerse demasiados problemas por la cuestión.“¿Te sorprende su relación conle preguntaron a continuación. “No, se ve que es enamoradizo el presi. Ya estuvo con Fátima… Pero la verdad que bueno, el amor es el amor”, dijo la diva. “¿Cómo te imaginás la entrevista con él?”, insistió el notero del programa que conduce Ángel de Brito. “Bueno, para hablar con el Presidente de la República tendría que estudiar un poco las cosas que va a hacer, lo que presenta el 15, que es el presupuesto nacional…”, dijo ella. “¿Pero ese coqueteo televisivo se va a dar con Yuyito?”, le consultó el cronista. “No sé, yo la voy a invitar en algún momento”, dijo ella restándole importancia a cualquier atisbo de polémica.“¿Cómo lo ves al presidente?”, le preguntaron luego.respondió Giménez. Cuando la consultaron por los modales histriónicos de Milei, contestó: “No importa, es cosa de él. Grita porque es así calentón, pero ya se va a acostumbrar.Más que gritar, lloraría”.La ansiada vuelta de Susana a la pantalla chica se hará esperar un poquito más. Si bien estaba todo listo para que la diva de los teléfonos volviera este domingo 15 de septiembre a las 22, la noticia de quecasi en el mismo horario, obligó a la conductora y a su producción a reprogramar su regreso a la tevé.En ese contexto, los fanáticos tendrán que esperar una semana más para divertirse y emocionarse con el clásico ciclo, ya que la transmisión se trasladó al, según confirmó Telefe. Desde el canal, además, reafirmaron que para su primer programa Susana contará con la presencia, en vivo, de“Tendrán una charla íntima y luego la cantante dará un show”, explicaron.En el debut, también estarán los campeones del mundo,quienes tendrán un mano a mano imperdible con la diva en el que hablarán de todo.personaje que la acompaña desde los años 90, y del que también fueron parte los actoreslos humoristas,en el personaje dey los periodistas deportivosjunto a