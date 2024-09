Milei anunció que vetará la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que vetará la Ley de Financiamiento Universitario que se aprobó anoche en el Senado. Lo aseguró al avalar las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien denunció que la medida tiene artículos que son “populismo legislativo”. “Veto total”, expresó en sus redes sociales.

Durante una entrevista radial, Álvarez fue consultado por la ley que aprobó el Senado y expresó: “Ya lo dijo el Presidente que cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y el enorme esfuerzo lo iba a vetar”. “El proyecto tiene dos partes, una parte que es sobre los gastos de funcionamiento, que es abstracto porque eso ya está equilibrado, digamos los gastos de funcionamiento de las universidades recibieron 270% de aumento, que era lo que pedía el CIN. Y además la Universidad de Buenos Aires tiene aparte del resto del sistema, un aporte especial que hace el Estado al mantenimiento de los hospitales que está por fuera de los gastos de funcionamiento. O sea, tiene un refuerzo particular para el mantenimiento de los hospitales. Y eso se está pagando. Este puntualmente”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, dijo que “Es bueno recordar que en gestiones anteriores tenían atrasos de hasta cuatro meses en el pago de este tipo de fondos que son esenciales para el funcionamiento. Porque es el pago de la luz de los servicios de la para el funcionamiento normal de los de los edificios. Eso está al día, se paga este sin demora y tiene el aumento. Por lo tanto, el artículo es abstracto”.

“Para mí el artículo más problemático y que es de populismo legislativo, que es el artículo sobre actualización de los salarios, está técnicamente tiene un montón de problemas. Primero, no se entiende desde cuándo es la actualización. Nosotros haciendo números, suponiendo que fuese desde diciembre, estaríamos hablando de 1.2 billones, lo cual es completamente inviable. Pero además tiene dos problemas de técnica legislativa difíciles de subsanar. El primero que viola Ley de Administración Financiera porque no prevé el origen de los fondos para ese incremento. Y el segundo, que se entromete en la ley que regula las las paritarias. Porque acá hay una paritaria abierta que nosotros venimos teniendo con los sindicatos, donde se han este ido actualizando los salarios. No es que no se han actualizado, los salarios se han ido actualizando paulatinamente”, agregó.