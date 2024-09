Mientras la dirigencia define nuevo entrenador, Mariano Herrón inicia el interinato en Boca Juniors

El director técnico interino de Boca, Mariano Herrón, dirigirá este lunes por la tarde su primera práctica tras la turbulenta salida de Diego Martínez, de cara al duelo del próximo domingo ante Argentinos Juniors.

Herrón comenzará su tercer interinato en Boca, ya que sirvió como rueda de auxilio para la dirigencia del club presidido por Juan Román Riquelme tras las salidas de los directores técnicos Hugo Ibarra y Miguel Almirón en 2023.

Nuevamente entrenador

El debut de Herrón como técnico interino de Boca será el domingo a las 21, cuando reciban a Argentinos Juniors por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol, en la que marchan duodécimos.

Boca necesita empezar a ganar con urgencia, ya que está octavo en la tabla anual a cinco puntos de River, el último que clasificaría a la Copa Libertadores 2025.

Los anteriores interinatos

El primer interinato de Herrón en Boca fue en abril del año pasado, en el que cosechó una victoria (3-0 vs. Barracas Central), un empate (0-0 vs. Monagas de Venezuela) y una derrota (2-1 vs. Colón).

El segundo interinato se dio tras la salida de Miguel Almirón luego de perder la final de la Copa Libertadores 2023. Durante aquel periodo, consiguió gana dos partidos (1-0 vs. Newell´s y 2-1 vs. Godoy Cruz), un empate (1-1 vs. San Lorenzo) y una derrota (3-2 vs. Estudiantes por Copa Argentina).

Fernando Ortiz o Guillermo Barros Schellotto, ¿Quién será el DT de Boca?

Fernando Ortiz, conocido como «El Tano», ex jugador de Boca Juniors y reciente director técnico de Rayados de Monterrey en México, surge como un firme candidato para suceder a Diego Martínez, quien renunció tras una racha de tres derrotas consecutivas.

Ortiz, tiene 46 años y compartió cancha con Riquelme en 1998; y aunque ha tenido una carrera como entrenador en equipos como Sol de América y América de México, su paso más reciente por Monterrey terminó en agosto debido a una campaña decepcionante en la Leagues Cup.

Si bien Ortiz figura entre los postulantes, también se mencionan otros nombres, algunos con vínculos más directos con el club. La llegada de un nuevo DT podría concretarse a principios de 2025, dado que parece complicado que alguno de los candidatos acepte el cargo para el cierre de esta temporada.

Por su parte, el entrenador Guillermo Barros Schelotto, tiene el consenso de toda la dirigencia de Boca para convertirse en el nuevo director técnico del club, luego de la reciente renuncia de Diego Martínez, pero podría asumir su cargo recién en 2025.

«El Mellizo» actualmente vive en Estados Unidos, tras dejar su puesto de DT de la selección paraguaya en 2023, y se encuentra tramitando la ciudadanía norteamericana, por lo que no podría salir del país hasta el año siguiente.

Asimismo, si el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, opta por que el flamante entrenador tenga su segunda etapa a cargo del plantel Xeneize, deberá transitar tres meses de interinato en los que estará en juego su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores.

En su etapa como DT del cuadro azul y oro, entre los años 2016 y 2018, formó uno de los mejores equipos de los últimos años, donde logró dos ligas.

Otros nombres que también son analizados

Desde el Consejo de Fútbol, evalúan otros posibles candidatos que puedan comenzar el nuevo proyecto cuanto antes y revertir la situación en la que se encuentra el cuadro de La Ribera.

Según reveló el periodista César Merlo, en su canal de Youtube, Cristian “Kily” González es otro de los favoritos de Riquelme, pero, al igual que Barros Schelotto, su contratación resultaría complicada ya que actualmente se encuentra al mando de Unión de Santa Fe, donde se ubica en puestos de clasificación para la Copa Sudamericana 2025.