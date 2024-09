Merino: «Tenemos que dejar de criticar desde un sillón y sacar a Trelew adelante»

Gerardo Merino, intendente de Trelew, presentó este miércoles el Plan Estratégico Logístico (PEL) y rubricó un convenio con la empresa Interpuertos para planificar un crecimiento estratégico y ordenado para la región.

Merino, junto al presidente de Grupo Pilar S.A., firmó un convenio marco de cooperación para la transferencia de operaciones logísticas entre la empresa señalada y la Municipalidad, la autorización para utilizar la marca, la incorporación de Trelew a la red de centros logísticos de interpuertos, transferencia de marketing y la realización de un máster plan. Además, la empresa ofrecerá asesoramiento a nivel internacional para el posicionamiento de Trelew en la Red Centro Iberoamericana de Desarrollo Estratégico Urbano.

«Necesitamos que este proyecto no se bastardee. Obviamente, si hay alguna crítica constructiva para sumar, nosotros la vamos a tomar, pero necesitamos que no se destruya. En definitiva, gobierne quien gobierne, hoy me toca ser oficialismo, mañana oposición, pero tengo que estar de acuerdo con estas políticas de estado a largo plazo», aseguró el intendente en diálogo con AzM Radio.

Merino fue más allá y pidió apoyo sin pelos en la lengua: «Lo que tenemos que dejar de hacer es criticar sentados en un sillón hablando al pedo y ponernos a laburar en lo que necesitamos. Hoy necesitamos que Trelew salga adelante, que el privado se anime a invertir en nuestra ciudad, hay que generar trabajo dando las herramientas, el rumbo y la facilidad para que eso suceda».

«La devolución del sector privado y de las cámaras ha sido muy buena. Terminó la reunión y muchos empresarios y transportistas me decían ‘quiero participar’, ‘te felicito’ y ‘¿cómo seguimos?’. Creo que el mensaje que yo quería dar llegó, ahora hay que seguir«, dijo.