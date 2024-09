González Urrutia desde Madrid: “Siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad”

El ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguró que decidió salir de Venezuela y trasladarse a España pensando en que el destino de su país “no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, a la vez que advirtió que siempre defendió “los valores democráticos de paz y libertad”.

“He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España a cuyo gobierno agradezco que me haya acogido y me dé protección en estos momentos y también agradezco a la Embajada de Países Bajos en Venezuela”, indicó en un comunicado que difundió en la red social X.

Asimismo, añadió: “Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”.

“Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal, esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”, aseveró González Urrutia.

El ex diplomático de 75 años que disputó la Presidencia frente a Nicolás Maduro, el pasado 28 de julio, viajó a Madrid para solicitar asilo, en medio de una crisis política y diplomática por las controvertidas elecciones, mientras que previamente había buscado refugio en la Embajada de Países Bajos en Caracas, indicaron funcionarios neerlandeses y venezolanos.

Habló Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su respeto por la decisión del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia de abandonar el país y trasladarse a España tras recibir asilo político. En su programa de la televisión estatal que se emite semanalmente, Maduro destacó que este paso fue tomado en beneficio de la estabilidad del país.

«Le digo a González Urrutia, en Madrid, mi respeto a la decisión que ha tomado», afirmó Maduro, añadiendo que comprende el proceso y añadió: «Espero le vaya bien en su camino y en su nueva vida».

En tanto, resaltó que el país «está tranquilo» tras la salida del dirigente opositor, a la vez que, según Maduro, la paz y la estabilidad fueron restauradas: «Hoy el país aplaude lo que ha sucedido».

Maduro reiteró que el proceso de asilo y el salvoconducto fueron manejados «con limpieza» y en estricto apego al derecho internacional, subrayando que Venezuela siempre respetó las reglas del juego político. «Hemos jugado limpio y hemos ganado. La paz ha triunfado en el país», declaró el jefe de Estado, al referirse al desenlace de esta situación.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición que respaldó a González Urrutia en los comicios, desconoce los resultados de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio por considerar que se cometieron presuntas irregularidades.

Dicha postura es respaldada por los Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región, recordó este martes un informe de la agencia de noticias Xinhua. No obstante, tanto el Poder Electoral, como el Tribunal Supremo de Justicia, ratificaron la victoria de Maduro, quien, al finalizar su actual período en enero próximo, jurará como presidente para la etapa 2025-2031.