Fausto Spotorno: «Si el Gobierno no logra salir del cepo, la falta de credibilidad le va a costar muchísimo»

Dijo que no debería demorarse más allá de fin de año o marzo. Polemizó con los dichos de Javier Milei sobre la posibilidad de crecer con cepo. “El Gobierno quería que operáramos como funcionarios”, dijo sobre el Consejo de Asesores del Presidente, del que fue desplazado.

Fausto Spotorno, director de la consultora de Orlando Ferreres y exasesor de Javier Milei, se sumó al conjunto de economistas que plantea que el equipo económico entro en una especie de cuenta regresiva en la que debe remover las restricciones cambiarias. “Si el Gobierno no logra salir del cepo o se atrasa mucho la salida, la falta de credibilidad le va a costar muchísimo”, advirtió. Pese a que el discurso oficial parece alejar cada vez más el arco, dijo que esto debería darse de acá a fin de año o, como mucho, antes de marzo.

Lo hizo durante una charla que brindó en el marco de un almuerzo del Rotary Club en el Hotel Libertador, en la que polemizó con el Presidente sobre sus dichos respecto de que es posible crecer con cepo. Además, se refirió a su salida del Consejo de Asesores Económicos de Milei y lanzó: “Al Gobierno le hubiera gustado que operáramos como funcionarios públicos sin serlo”.

Rodeado de empresarios, que terminaban una entrada de berenjenas a la napolitana, Spotorno expuso sobre el escenario económico, analizó la hoja de ruta de Luis Caputo y dijo que “el desafío principal es salir del cepo”. Más allá de compartir ciertos aspectos centrales del plan oficial, su presentación estuvo marcada por algunos contrapuntos respecto de los últimos movimientos del Ejecutivo.

Fausto Spotorno, Javier Milei y ¿el crecimiento con cepo?

Para el consultor, es necesario remover las restricciones cambiarias porque “afectan las inversiones”. Dijo que la inversión en Argentina hoy está en 15,9 puntos del PBI, que es lo que cuesta la amortización del capital por año. “Es una señal de que con cepo cambiario no se crece. Argentina nunca tuvo crecimiento económico con cepo cambiario; lo que tuvo fue rebotes o como quieran llamarlo”, argumentó Spotorno.

Así, se metió a polemizar con una de las últimas afirmaciones del primer mandatario. Luego de que el Gobierno diera distintas señales que instalaron en el mercado la idea de que el control de cambios podría extenderse más allá de las elecciones legislativas de 2025, Milei aseguró hace dos semanas que “es falso que con el cepo no se puede crecer”, una expresión con la que contradijo sus innumerables manifestaciones en sentido contrario.

“El Presidente dijo que sí se puede crecer con cepo; yo creo que es dudoso, difícil”, planteó el director de OJF & Asociados. Y apeló al clásico manual liberal: afirmó que la idea de que alguien vaya a inyectar capital en un país con control de capitales es como pensar que una persona podría decidir voluntariamente meterse en una cárcel sabiendo que no la van a dejar salir.

Los plazos para salir del cepo

Como ya había hecho en otras oportunidades, Spotorno sostuvo que el Gobierno en realidad armó un plan de transición. “Este no era el plan de Milei”, dijo. Recordó que, en campaña, el actual mandatario hablaba de dolarizar, desregular, abrirse al mundo y bajar impuestos, pero afirmó que “lo que vimos hasta ahora es ajuste fiscal como se pudo”. Sostuvo que esa primera fase del plan está lograda en un 80% y que se está transitando una segunda fase de ordenamiento del Banco Central, que consiste en que el Tesoro se haga cargo de su deuda.

En línea con el esquema anunciado por Caputo, dijo que la tercera fase tiene que ser la salida del cepo. Pero planteó su preocupación respecto del timing de esa apertura. Se trata de un aspecto sobre el cual el Gobierno procura mostrarse relajado en busca de calmar las ansiedades de algunos sectores de la City y del empresariado. Las reservas netas negativas y una serie de medidas orientadas a contener la inflación en detrimento de la posibilidad de acumular divisas son las principales luces de alerta que inquietan al mercado.

Para Spotorno, es cierto que hoy no están dadas las condiciones para una apertura, aunque es necesario que el Gobierno prepare el terreno. “Tiene que hacerlo cuando la brecha sea lo más baja posible, cuando las reservas sean lo más altas posibles (después del blanqueo o del acuerdo con el FMI) y cuando la inflación sea lo más baja posible (pero aún quedan subas de tarifas)”, consideró. Y recordó que todavía hay “un montón” que presiona por salirse del cepo: deuda comercial, de dividendos, etcétera.

Sin embargo, el economista planteó una suerte de cuenta regresiva “de acá a fin de año o, como mucho, hasta marzo”. “En algún momento, si el Gobierno no logra salir del cepo o se atrasa mucho la salida, la falta de credibilidad le va a costar muchísimo”, advirtió.

Lo cierto es que el mensaje oficial es que se quiere evitar que el levantamiento de los controles implique una gran devaluación, lo que implicaría un nuevo recalentamiento de la inflación. Ante eso, el exasesor de Milei dijo que “el Gobierno debe tener en la cabeza algunos números: u$s10.000 millones de reservas, el tipo de cambio en $1.100 y la inflación en 2% mensual”, como requisitos. Pero sostuvo que, posiblemente, tengan que hacerlo con un tipo de cambio más cerca de $1.300 y algo menos de reservas. “Y bajar la inflación está costando”, remarcó.

En ese sentido, el economista señaló que, hace pocos meses, “la brecha cambiaria llegó a ser del 10% y el Gobierno no salió del cepo; hoy es como mínimo del 30%”. Así, argumentó que el riesgo de demorar la salida “es mucho más grande cuanto más te acercás a las elecciones y cuanto más entrás en 2025” respecto de las expectativas de devaluación que se generan.

Además, confió que, en las primeras conversaciones que mantuvo con los funcionarios del equipo económico tras la asunción, “daba la sensación de que el Gobierno pensaba salir del cepo en junio”, pero que eso se fue posponiendo en la medida que se demoró la aprobación de la Ley Bases. “La parte más débil del Gobierno es la política”, sentenció.

Fausto Spotorno sobre su desplazamiento del Consejo de Asesores

Cuando el postre ya estaba servido en las mesas, en un diálogo final que mantuvo con la periodista Clara Mariño, fue consultado sobre su desplazamiento del Consejo de Asesores Económicos, a comienzos de julio, luego de cuestionar algunos de los anuncios de Caputo.

Spotorno afirmó que el Consejo que encabeza Demian Reidel “era una buena idea” ya que implicaba que consultores y empresarios que no formaban parte del Ejecutivo hicieran aportes de ideas para el largo plazo. “Pero eso no se logró, al menos mientras yo estuve. El Gobierno no le encontró la funcionalidad al Consejo”, dijo.

“Mi problema era que soy analista económico, escribimos informes, producimos datos. Y ahí naturalmente iba a haber un conflicto. Al Gobierno le hubiera gustado que operáramos como funcionarios públicos sin serlo. Eso fue generando roces”, confió. Y describió su salida con la expresión “me quiero ir” y la respuesta “sí, nos gustaría que te vayas”.

El economista recordó que eso “después se complicó por Twitter (la red social X)”. Se refería a las acusaciones de Milei, quien dijo que lo desplazó porque quería “afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría”, aunque sin mencionarlo directamente a él y sin aportar mayores precisiones.