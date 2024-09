El Nacional de Menores de Tenis se jugó en Córdoba con presencia de tenistas chubutenses

Días pasados, se jugó en la ciudad de Córdoba, el 4° capitulo del Torneo Nacional de Tenis para categorías Menores, certamen que tuvo lugar en las canchas de los clubes Jockey Club y Córdoba Lawn Tenis.

Del certamen, fueron parte competidores de Chubut, representantes de la Asociación de Tenis del Noroeste del Chubut, quienes cumplieron una gran actuación.

En Dobles, los chubutenses y una gran performance

Los jugadores y jugadoras chubutenses que representaron a la ASOTENECH fueron Estanislao Lassaga, Guadalupe Marina, Justina Lassaga Lorenzo March, Joaquín Vulcano, Agustina Viglione y Lucio Vulcano.

En cuanto a sus actuaciones, en el caso de Lassaga fue destacado siendo finalista del doble en Sub 16 junto a Felipe Gonzalez donde los ganadores fueron Julio Perkins/Marcos Zawels luego de un cerrado match 6/7 6/2 10/6 . En tanto, en Sub 14 Damas Dobles, Justina Lassaga fue la subcampeona junto a Matilde Mainero y las ganadoras María Galán/ Caira Vega por 6/1 6/2.

Por su parte, en Sub 14 Varones, Joaquín Vulcano junto a Juan Paolini arribaron a la semifinal donde se enfrentaron a Bertolucci y Bazán que fueron los ganadores del torneo; mientras que Lorenzo March acompañado por Theo Giudicci hicieron octavos.

En Sub 14 Damas, Guadalupe Marina/Flori Mardonez llegaron a 4tos de final, en tanto que Sub 12 accedieron a 4tos en Damas Agustina Viglione / Renata Silvera y en los Sub 12 Varones, Lucio Vulcano/ Felipe Sachella.

Sus resultados en Singles

En modalidad Singles, las Damas Sub 14 tanto Justina Lassaga como Guadalupe lograron arribar a 3ra ronda y Agustina Viglione hizo 1ra ronda y por los Varones Sub 16 Estanislao Lassaga logró avanzar a 2da ronda.

Por parte de los Sub 14, Lorenzo March llegó hasta 3ra ronda, Joaquín Vulcano en 2da ronda y en los Sub 12, Lucio Vulcano jugó 1ra ronda.