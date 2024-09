Chris Martin contó por qué convocó a Tini Stoessel para grabar en el nuevo disco de Coldplay

El líder de la banda británica reveló el detrás de escena de “We Pray”, canción en la que participó la cantante argentinaEl pasado 23 de agostolanzó la canción “We Pray” a modo de adelanto de su próximo disco, tituladoel cual se editará el próximo 4 de octubre. La canción, que reflexiona sobre la libertad, la paz y los temores de la humanidad, cuenta con la participación dey la de otros artistas, como la rapera británicael cantante nigerianoy la cantante palestino-chilena llamadaEn un reciente documental que se estrenó a través de una reconocida plataforma de streaming, Chris Martin, el líder de la banda británica, reveló el detrás de escena de esta canción y por qué decidió convocar a la cantante argentina en la misma. “El año pasado estaba en Taiwán, durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada ‘We Pray’.comenzó contando en la entrevista.“Dos noches después, tuve otro sueño. Yo estaba parado afuera del teatro en Argentina, creo, y había un pequeño parlante afuera, en la pared. Era una pared marrón lisa con un pequeño parlante.Así que le conté sobre el sueño y ella dijo que sí”, detalló el cantante.fue la frase que Chris Martin le dijo a Stoessel para finalmente convocarla en esta grabación. Y la respuesta de la también actriz no se hizo esperar:En el documental, Tini explica que el británico quería que ella escuchara la canción antes para ver si le gustaba, pero la argentina ya sabía que iba a participar de todos modos. “Le dije: ‘Obvio que la voy a escuchar, pero contá conmigo para lo que sea y yo voy a estar ahí, siempre’”, reveló la cantante de hits como “22″ y “Fresa”.“Después de la experiencia que me hizo vivir, cómo me hizo sentir y cómo trató a mi familia, a mi equipo, a mis amigas, ya es como una amistad.agregó Stoessel en relación con el vínculo que comenzó tanto con Martín como con el resto de la banda, cuando ella colaboró en uno de los shows que Coldplay dio en Argentina, entre octubre y noviembre de 2022.En aquel momento, Tini compartió micrófono con el líder del exitoso grupo británico para cantar “Let Somebody Go”, canción de Coldplay, en el estadio de River Plate. Pero la cosa no quedó ahí, ya que después la banda se unió a ella para recrear una versión de “Piel y hueso”, tema de Stoessel. Ahí fue el inicio de esta amistad y complicidad entre la Argentina y ellos, que ahora se reeditó con esta grabación de “We Pray”.Incluso, días atrás,donde interpretaron “We Pray” junto aEn la previa a este show, habían montado un espectáculo callejero para anticipar el gran momento. Y también, además de la canción original, el grupo lanzó “We Pray (Tini Version)”, una toma alternativa del tema en el que Stoessel aparece como cantante solista.Moon Music, el inminente álbum de Coldplay, tiene, además, otro “condimento argentino”. Es que tanto la portada como el diseño del arte fueron realizados por dos argentinos. En la foto de tapa, se aprecia un cielo azul cruzado por un arcoiris y una media luna surgiendo en el centro, todo con cierta aura pinkfloydeana. Fue tomada porfotógrafo nacido y criado en Bahía Blanca. En tanto, el diseño estuvo a cargo de la artista“Desde mi adolescencia me gusta la banda, pero nunca fui superfan… Como no lo soy de ninguna otra banda, vale aclarar”, dijo Alonso Revelli respecto a su conexión con la música de Coldplay.Matías cuenta que en agosto del año pasado la banda le comunicó que tenía interés de utilizar su foto para ilustrar el álbum y que, pocos meses después, le confirmaron que efectivamente la iban a utilizar.dice sobre el diálogo que tuvo con el cantante, el cual fue a través de e-mails y, también, por medio de una videollamada.La foto llegó a Chris a través de un allegado suyo y, le gustó tanto, que terminó en la tapa del venidero álbum. La toma en cuestión es el cielo de Bahía Blanca y Matías la sacó en plena pandemia de coronavirus.Esto fue en mayo de 2020″, recuerda sobre la toma a la cual le agregó digitalmente la luna. “En mis fotos es una constante, me gusta crear ese efecto como de ensueño, de cielos que son difíciles de explicar”, cuenta este artista que suele inspirarse en lo que está arriba nuestro: “Lo tenemos siempre ahí al cielo y nos regala cosas maravillosas todos los días”.