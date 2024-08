Villarruel se desligó de los aumentos en las dietas de los senadores

La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia de los últimos aumentos en las dietas de los senadores que generaron polémica y la ira del presidente Javier Milei al aclarar que tiene injerencia solo “sobre las paritarias a los empleados”.

“Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias a los empleados”, planteó la titular del Senado desde una historia de su cuenta de Instagram tras el cuestionamiento de un usuario.

Las aclaraciones de Villarruel llegan luego de que la Cámara de Senadores acordara un incremento en las dietas de los legisladores nacionales en base a la paritaria que cerraron los gremios estatales de 6,5% en dos tramos, por lo que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales.

Según supo la agencia Noticias Argentinas en diálogo con altas fuentes de la Presidencia del Senado, la vicepresidenta no estaba de acuerdo con incluir en la resolución a los senadores, e intentó sin éxito que éstos se “desengancharan del aumento”.

En base a lo acordado, el primer tramo del aumento será del 3,5% retroactivo al 1 de julio, mientras que el restante 3% se aplicará tomando como punto de inicio el 1 de agosto.

“Los senadores de nuevo se aumentan el sueldo cuando la mayor parte del pueblo se está bancando toda! Victoria Villarruel ponete las pilas, loco. Y el pueblo argentino es hora de empezar a tener participación en la política y no dejarnos avasallar más! Por nadie ni por que dice que es por la libertad”, cuestionó el usuario de Instagram @Almiron264, quien recibió la rápida respuesta de Villarruel.

A pesar del enojo de Casa Rosada y el rechazo que manifestó el presidente por la suba en los sueldos, la titular del Senado reflotó una vieja publicación de X en la que aclaraba que no cobra del Senado ni puede interferir en las decisiones. “Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”, sostuvo el 18 de abril.