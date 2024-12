Vidal: «Vamos a terminar la Escuela 85 de Pico Truncado», tras 20 años de iniciada la obra

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal confirmó que culminarán la construcción de la Escuela 85 de Pico Truncado. Se trata de una obra que lleva 20 años, y sigue inconclusa. «La licitaron tres veces. ¿Qué hicieron con el dinero en todo este tiempo?», se preguntó el Gobernador en clara referencia al gobierno kirchnerista.

«Aunque suene repetitivo, no deja de ser verdad: la obra es un monumento a la corrupción», dijo Vidal acerca de la escuela sin terminar.

La semana próxima comienzan los trabajos, que tienen un plazo máximo de ejecución de 12 meses. «Los niños a quienes estaba destinada originalmente esta escuela hoy cursan la universidad, casi una vida de espera.

Desde que asumimos el 10 de diciembre, nos pusimos como objetivos educar, trabajar y producir», remarcó el Gobernador.

«De a poco, con esfuerzo, sin presupuesto, llenos de deudas, y con un gran compromiso de todos los equipos de trabajo, podremos ir cumpliendo lo que nos propusimos. Hemos llegado casi a los 9 meses de gobierno sorteando numerosos problemas, casi todos ellos ocasionados por las consecuencias de malos gobiernos anteriores, que dilapidaron el dinero y esfuerzo de todos los santacruceños, además de la caída estrepitosa del presupuesto, afectado por los recortes nacionales y la irresponsabilidad de YPF», expresó Vidal en su visita a Pico Truncado.

El titular del Ejecutivo santacruceños puso en valor que «si llegamos hasta acá, no tengo dudas de que es porque ya no se puede robar en Santa Cruz, porque fuimos responsables con el orden y el gasto, porque no mentimos y porque nos ven trabajar todos los días».

«Vamos a sacar adelante a Santa Cruz, estoy convencido de eso. Lo haremos con unidad, compromiso, honestidad y, sobre todo, levantándonos todos los días bien temprano para trabajar. No conozco otro modo», advirtió Claudio Vidal.