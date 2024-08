Escándalo de los seguros: Los chats entre la secretaria de Alberto Fernández y su marido broker

Este viernes, se difundió la pericia judicial sobre el teléfono de María Cantero, en torno a la causa conocida como «Escándalo de los seguros». Las conversaciones con Héctor Martínez Sosa revelan que trabajaron en conjunto para conseguir contratos de diversos organismos públicos, según reveló Infobae.

Son 424 páginas de chats, fotos y audios. La saga de mensajes se remonta a la campaña presidencial y llega hasta febrero de este año, cuando explotó el escándalo de los seguros. Infobae accedió a la pericia oficial del teléfono de María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández y esposa de Héctor Martínez Sosa, el broker que amasó fortunas en los últimos cuatro años. Los intercambios revelan que la pareja utilizó su cercanía con el poder para obtener contratos millonarios. Desde su lugar en la Casa Rosada, Cantero contactó a decenas de funcionarios y realizó gestiones para su marido. Los mensajes también revelan que Martínez Sosa estuvo varias veces en Olivos y hasta se reunió con Fernández en secreto. Esos encuentros no figuran en los registros oficiales de la quinta presidencial.

La información estaba almacenada en un teléfono Samsung. Ese celular fue secuestrado por la Policía Federal en marzo, durante un allanamiento a la casa de Cantero y Martínez Sosa en la localidad de Victoria, uno de los primeros procedimientos ordenados por el juez federal Julián Ercolini.

De todas las conversaciones de WhatsApp expuestas durante la pericia, hay una que llamó la atención de los investigadores. Cantero habla con un contacto agendado como “Hecky”. Al poco tiempo de leer los mensajes, queda claro que se trata de Martínez Sosa, quien le manda varias selfies desde su teléfono.

La sábana de chats arranca en 2019, en plena campaña presidencial. Desde el comienzo, Cantero oficia de nexo entre los negocios de su marido y el entorno íntimo de Alberto Fernández. El 13 de agosto de ese año, Martínez Sosa le pide a su mujer que tramite una reunión con el candidato del Frente de Todos.

MC: Recién llegó Alberto, cómo está tu ojo

HMS: Muuuuy bien Gatin !!!! (parece el sobrenombre de Cantero)… Le decís si lo puedo ver esta semana

MC: Si

HMS: Ok

MC: Ahora se va a almorzar… Yo me ocupo

Una semana después, otra vez hablan de negocios. “Lo llamé a Claudio para recuperar los seguros de allí”, dice Martínez Sosa en relación a un supuesto contrato en la provincia de Mendoza. “Eso es para nuestra PYME?”, pregunta Cantero. “Todo suma para tu PYME Gatin”, le contesta su marido.

Luego del triunfo en las elecciones, las gestiones se aceleran. “Los seguros de la armada los tenemos?”, le pregunta Cantero a su marido el 12 de diciembre de 2019. Martínez Sosa responde que no, pero le resta importancia y cambian de tema.

Con Fernández en la Rosada, el broker y su mujer comienzan a interesarse por los cargos, especialmente en el rubro de los seguros. “Hoy le voy a reforzar que ponga a nuestro amigo en Pcia y en Nación”, dice Cantero el 10 de enero de 2020. Se refiere al directorio de Provincia y Nación Seguros. Tres meses después, hay una conversación sobre uno de los directores puestos en Nación Seguros: Sebastián Díaz Bancalari.

HMS: Quien es Diaz Bancalari

MC: Era un diputado peronista … El viejo

HMS: Sebastián se llama ?

MC: Puede que exista un hijo, no se. Donde está?

HMS: Al final hicieron lo que quisieron mirá.

Acto seguido, el broker le manda a su esposa un archivo con los funcionarios puestos en todas las empresas vinculadas a Nación Seguros. “Son de los nuestros”, intenta calmarlo Cantero. Martínez Sosa no se conforma y quiere saber más. “Diaz Bancalari es el hijo del Negro seguro es un buen tipo. Pero lo importante es Pagliano que responde a Alberto”, insiste la mujer.

Pagliano efectivamente conocía a Fernández desde los noventa. Y fue designado como presidente de Nación Seguros, cargo que desempeñó hasta el final del gobierno. Varios de los imputados en la causa aseguran que fue el “autor intelectual” del decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar sus pólizas con Nación Seguros. La versión original del decreto sufrió varias modificaciones cuando atravesó por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra. Ahora, Pagliano es uno de los principales imputados en la causa judicial junto al ex presidente y Martínez Sosa.

La conversación continúa. Aparece el nombre de Ignacio Forlón, un ex integrante de la Auditoría General de la Nación cercano a Máximo Kirchner. “Me sacó Fabricaciones Militares y lo mandé al carajo”, le recuerda Martínez Sosa a su mujer. Cantero sostiene que los tiempos cambiaron: “Ahora Alberto es Presidente. No Cristina”.

A medida que pasan los meses, surgen diversas gestiones de María Cantero en diferentes reparticiones públicas. Siempre para “colaborar” con el negocio de su marido. Fabricaciones Militares, Casa de la Moneda, Corredores Viales, son algunos de los organismos mencionados. Pero hay un contrato que obsesionaba a la pareja: Gendarmería Nacional.

Entre 2020 y 2021, Martínez Sosa despliega su red de contactos para conseguir esa póliza millonaria. En los chats con su mujer hay decenas de mensajes vinculados a esas gestiones. El bróker cuenta detalles de sus reuniones y hasta se saca una foto con Andrés Severino, por entonces director nacional de la fuerza. “Todavía aquí. Ahora con él y el 2do comandante”, le cuenta a su mujer el 8 de julio de 2021.

En lo formal, la póliza de Gendarmería quedó en manos de la empresa Bachellier SA, pero los mensajes de WhatsApp terminan de confirmar lo que venían sospechando los investigadores: detrás de esa firma estaba Martínez Sosa.

Solo por el contrato con Gendarmería, se cobraron comisiones por $1.363 millones.

Un auditor de Nación Seguros declaró ante la Justicia que esa póliza generó comisiones por encima de lo permitido. “Nosotros controlábamos que esté por debajo de los máximos. Siempre se cobró el 10%, salvo Gendarmería que pagaba el 15% hasta mitad de año de 2023 que se bajó al 10% como los demás. Recuerdo que el 12% iba a Bachellier y el 3% a Martínez Sosa”, sostuvo ese testigo.

Bachellier, es decir Martínez Sosa, también se quedó con los contratos del Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura. Apenas asumió, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio de baja todos esos contratos.

Cantero tuvo un rol activo en los negocios de su marido. “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, dijo Alberto Fernández, apenas estalló el escándalo, en una entrevista radial.

Esa frase enfureció a Martínez Sosa y a su mujer. Horas después, el ex presidente intentó aclarar sus dichos en otra entrevista. Ya era tarde.

Los chats ahora revelan que no estaba tan equivocado.

MC: Gordo Fabricaciones Militares depende de Rossi no?

HMS: Si

MC: Queres que le diga algo?

HMS: Que quiero recuperar la cuenta que me sacaron hace tiempo

Unos meses después, Cantero otra vez mueve sus contactos. “Querés que intente conseguirte una audiencia con (Agustín) Rossi?”. Su marido accede: “Sí me gustaría hablar con Rossi”. En ese momento, Rossi era ministro de Defensa. Las gestiones no tuvieron éxito, siempre según el contenido de la pericia. De hecho, cuando llegó Jorge Taiana volvieron a la carga.

MC: Esta Taiana acá, queres le diga algo

HMS: Que yo tenía los seguros de fabricaciones militares, que deje de tenerlos, que tuve contacto con el presidente de FFMM anterior, que estábamos por cerrar el nuevo nombramiento de asesor de seguros y justo Rossi se va.

Cantero utilizaba su lugar de privilegio para hablar con los funcionarios en representación de su marido. Y también era un puente para llevar y traer mensajes. “Me acaba de decir Kato (por Katopodis) q lo que le pediste de corredores viales ya esta. Que cualquier cosa que lo llames”, escribió el 1 de julio de 2021.

Las reuniones secretas en Olivos y en la Rosada

El teléfono de la secretaria de Alberto Fernández reveló, además, visitas de Martínez Sosa a la quinta de Olivos desconocidas. Según los registros oficiales, el broker estuvo cuatro veces: 8 de enero de 2020, 11 y el 14 de mayo de 2020, y el 13 de marzo de 2021.

El juez Ercolini tiene esos datos porque apenas estalló el escándalo le pidió a la Casa Militar un registro de todas las entradas y la salidas de Olivos entre el 10 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2023.

Pero hay otras visitas que no fueran ingresadas en los registros.

El 30 de abril de 2021, Martínez Sosa fue a la quinta. “Estoy en el banco, Dejo en la ofi y de camino a Olivos te llamo”, le escribió a su mujer a las 13:05. Ese día almorzó con el intendente de la quinta, Daniel Rodríguez, que ahora está siendo investigando por la Justicia porque vive en una casa a nombre del broker. Rodríguez era y sigue siendo un hombre de estrecha confianza de Fernández. ¿A qué fue? Solo ellos lo saben.

El 31 de agosto y el 29 de octubre de 2021, el empresario también habría ingresado a la quinta, siempre según los mensajes de los teléfonos. No está claro a quién fue a ver. En cambio, el 20 de diciembre, su mujer le confirma un encuentro con el Presidente.

MC: Mañana 10:30 te espera Alberto en Olivos … Llamame cuando puedas

HMS: Okk estoy con gente ahora te llamo en un rato

MC: Dale no le digas al Gordo (sería Daniel Rodríguez)

Al día siguiente, a la hora acordada, Cantero comienza a mandar mensajes: “Mi amor ya estas en Olivos? Si te da algo de bola contale del castillito … Tiene una agenda muy completa hoy … Nico (Ritacco) está llegando … Empezó tarde con Olmos”. Unos minutos más tarde insiste: “Ya estás con Alberto? Como te fue?”.

“Recién salgo. Muy lindo”, contestó su marido a las 11:47 dando a entender que estuvo cara a cara con el Presidente.

La visita, si efectivamente se concretó, nunca apareció en los registros oficiales. En cambio, sí figura el ingreso de Nicolás Ritacco, uno de los secretarios de Fernández, a las 10:15 AM.

Algo similar habría ocurrido el 18 de febrero de 2020, pero en ese caso el supuesto encuentro con Fernández fue en la Casa Rosada.

MC: Venís con el auto? Entra x donde te dije … Rodea la Rosada y en lugar de ir a Leandro N Alem agarra para av de mayo … Enseguida tenes un puesto de la poli en las rejas.

HMS: Ok. A quien digo que voy a ver ?

MC: A mi al Presidente … Fue el chico de audiencias

HMS: A vos o al Presidente ?

MC: Al Presidente … decile que sos mi marido … te están esperando

Regalos y atenciones para el Presidente y su hombre de confianza

Las conversaciones entre Cantero y su marido aportan otros detalles llamativos sobre el vínculo con el Presidente. En septiembre de 2021, Martínez Sosa le habría regalado corbatas, sin explicar los motivos de esa gentileza.

HMS: Le diste las corbatas a Alberto?

MC: No lo vi todavía … Paso x adelante mio

HMS: Ok

MC: Le di las corbatas … esta feliz … después preg si le gustaron (sic)

A esa hora, la novedad en la Casa Rosada era otra: había renunciado el vocero presidencial y Cantero estaba preocupada con las repercusiones de esa noticia.

No es el único regalo que hizo la pareja. En agosto de 2019, cuando todavía no habían aterrizado en la Rosada, Cantero le mandó fotos a su marido de un reloj Tag Heuer, de la serie Aston Martin, valuado en 1800 dólares. La foto fue borrada pero los peritos lograron recuperarla. El destinatario: El “Gordo”. Se trataría de Daniel Rodríguez, otro de los nexos entre el Presidente y Martínez Sosa. Por ese rol, ahora es visto con atención por la Justicia. Su teléfono ya está en poder de los investigadores. Podría ser otra Caja de Pandora. (Fuente: Infobae)