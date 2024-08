Liz Crespo cayó por puntos ante Beaudoin

La boxeadora chubutense Liz Crespo, perdió el sábado en la noche ante Leila Beaudoin en el combate disputado en Quebec, Canadá, por el Título Internacional Superpluma de la OMB.

«La Leona», lo dio todo pero no pudo con la canadiense, que ganó por puntos en falla unánime.

«La Leona» Crespo cedió por puntos en Canadá

En Quebec, Canadá, se presentó este sábado, la boxeadora boliviana radicada en Puerto Madryn y chubutense por adopción, Liz «La Leona» Crespo, que se midió ante la púgil local Leila Beaudoin por el Titulo Internacional Superpluma de la OMB.

En duelo femenino, la boxeadora Crespo, con un récord de 15-8; 4KOs, no pudo conquistar el título Internacional OMB superpluma ante Leila Beaudoin, que llegaba con una marca de 12-1; 1KOs; que ganó por puntos en fallo unánime al cabo de diez rounds.

Luego de su combate, a través de redes sociales, Liz Crespo se expresó sobre su combate, al mencionar que: «si tendré que seguir para logar mi sueños iré por el hasta que se me dé. Hoy no se me dio, pero yo me siento ganadora, esto es así y más en este mundo y mucho más fuera del país, pero mi guapeza es lo que me caracteriza y dejo impresionada a mucha gente».

Crespo, sumó en su posteo en Facebook que «aquí lo que importa es, que hay ´Leona´ para rato, y golpe a golpe, round a round voy forjando mi destino. No importa si tengo que recorrer medio mundo, la meta se va a alcanzar. He pasado por mucho, y nada me ha podido tumbar, menos una pelea con un resultado “algo” localista e injusta».

«Feliz porque mi apellido repercute por todo el mundo y eso muy pocos lo logran! Muchas gracias a mi gente que me apoya y son de fierro! GRACIAS!», cerró «la Leona» Crespo.