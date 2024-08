La UOCRA exige respuestas al intendente Macharashvili por incumplimiento de promesas laborales

En medio de un clima de creciente tensión laboral, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Raúl Silva, se pronunció sobre los abucheos que recibió el intendente Othar Macharashvili durante la licitación de obras de gas en el barrio Bella Vista Sur. Silva, que ha sido un aliado en la campaña del mandatario municipal, expresó su descontento ante lo que considera una falta de cumplimiento de las promesas laborales hechas por el mandatario municipal.

En diálogo con AzM Tv, Silva explicó que los abucheos y cantos en contra del intendente reflejan el malestar de los trabajadores desocupados, quienes no están conformes con las condiciones de la licitación. “Se escucharon algunos abucheos y algunos cantos que le hicieron al intendente porque el desocupado no está conforme con la licitación que hizo el intendente”, afirmó Silva, señalando la frustración que existe entre aquellos que esperaban una mejora en sus oportunidades laborales.

El dirigente sindical hizo referencia a los pliegos de la obra, señalando que uno de los proyectos licitados contaba con un presupuesto de 19 millones de pesos, una suma que, según él, no es suficiente para generar el empleo esperado.

En sus declaraciones, Silva recordó el compromiso que había asumido el intendente para realizar un plan de bacheo que permitiría la contratación de entre 70 y 100 trabajadores. Aunque esta cifra no resolvería el problema de los más de 2.000 desocupados que tiene la UOCRA, representaba un alivio temporal. Sin embargo, este compromiso tampoco se ha cumplido. “Las empresas vinieron, pidieron gente a pedido de la municipalidad y nosotros estuvimos llamando a la gente esta semana, pero no la van a tomar porque dicen que las obras no van a arrancar”, explicó Silva, calificando la situación como un “pedido de gente en vano”.

La falta de inicio de las obras y la incertidumbre en cuanto a los tiempos es otra de las preocupaciones expresadas por Silva, quien señaló que estas podrían no comenzar hasta dentro de cuatro meses, lo que agrava la situación de los desocupados. “Hoy estamos en un descontento con los desocupados. No arrancan ninguna obra desde la Municipalidad”, expresó.

En busca de soluciones, Silva comentó que desde la UOCRA han solicitado una reunión con el Intendente para trabajar en conjunto y encontrar una salida a esta situación. Sin embargo, hasta el momento no ha habido avances concretos. “Él, si yo lo llamo, me atiende, me escucha, pero solución ninguna”, lamentó Silva, añadiendo que en los siete meses de gestión de Macharashvili no se ha contratado a un solo obrero de las sugerencias de la UOCRA.

La situación genera preocupación en el sector, y aunque Silva aclaró que no buscan confrontar constantemente con la municipalidad, advirtió que la falta de respuestas concretas podría llevar a un mayor descontento entre los trabajadores desocupados.