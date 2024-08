La Unión Europea sigue exigiendo la publicación de las actas en Venezuela

España pidió este viernes que se publiquen de manera «íntegra y verificable» las actas de las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio para reconocer los resultados, mientras que la Unión Europea también manifestó su rechazo a un anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la nación sudamericana. Este jueves, el (TSJ) de Venezuela convalidó la reelección de Nicolás Maduro, quien tachó el fallo de «contundente».

«Para poder reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela es indispensable que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas con los resultados de las votaciones, de manera que haya plena transparencia», reclamaron fuentes oficiales del ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Y añadieron, según una publicación del sitio dw: «En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones«.

El gobierno español seguirá «trabajando para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela» con sus socios europeos y latinoamericanos.

También reclamaron «una solución política basada en el diálogo y la negociación entre los venezolanos, y para que cesen las detenciones y se mantenga la paz social que el país necesita».

Por otro lado, la Unión Europea (UE) también manifestó su rechazo al anuncio del TSJ y Joseph Borrell afirmó: «Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y de momento no hemos visto ninguna prueba. Y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer». Borrell es el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores.

El sitio noticioso alemán publicó además que, liderada por María Corina Machado, la oposición venezolana sostiene que ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, quien acusó al TSJ de dictar «una sentencia para complacer al régimen» de Maduro.

Fuente: Noticias Argentinas.