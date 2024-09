La madre de Gonzalo Guenchur demandará a los padres del menor asesino

Noelia Alderete, madre de Gonzalo Guenchur, el estudiante de 17 años asesinado por un joven de 15 cuando iba camino a la escuela en Comodoro Rivadavia en mayo de este año, demandará en la justicia civil a los padres del autor del homicidio.

«Ya sabía que en la parte penal no se podía hacer nada, por tratarse de un menor. Sí se puede avanzar por el lado civil. Visité estudios de abogados y todos me dijeron lo mismo: que en lo penal no se puede hacer nada», reveló.

Alderete llora la muerte de su hijo pero no piensa quedarse de brazos cruzados: «Vamos a accionar civilmente contra los padres, porque al ser un menor no se lo puede ni siquiera nombrar, pero los padres tienen que hacerse cargo de los hechos que él causó«.

Además, dijo que apoyará públicamente la baja de la edad de imputabilidad que se impulsa desde el Gobierno nacional. «Hablamos también de apoyar la aprobación del proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad para que no vuelva a pasar lo mismo. A medida que vaya avanzando, me van a avisar para ir a dar testimonio«, aseguró.

Esta mañana familiares y allegados se movilizaron por las calles de Comodoro y llegaron hasta el Jugado Civil para reclamar justicia y procurar que no quede impune el crimen del joven asesinado luego de que le robaran el celular mientras esperaba el colectivo.