De la Fuente destacó la importancia de la unidad ante las complejidades nacionales

En un contexto de creciente conflictividad en el sector pesquero, la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut ha convocado este martes a las diversas partes interesadas para abordar los problemas actuales y buscar soluciones conjuntas. Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), compartió su visión sobre esta convocatoria y la situación actual del sector.

“Nosotros hace bastante tiempo venimos solicitando esta reunión”, afirmó y luego agregó: “Creemos que todas las partes y sobre todo a raíz de algunos acontecimientos conflictivos con su origen en diferencias salariales por la inflación y el contexto del país, llevan a estos debates que a veces se levantan algunos ánimos y no se llegan a acuerdos. Nos parece oportuno el encuentro y necesario por todo lo vivido en el verano pasado, donde quedó en evidencia que toda la cadena de valor depende de muchos socios que cumplen una etapa diferente del proceso”.

La convocatoria se produce tras un verano marcado por tensiones y conflictos en el sector, en gran parte debido a las diferencias salariales exacerbadas por la inflación donde primó el conflicto entre la CAFACh y el SUPA.

Al hablar sobre la reunión programada, De la Fuente enfatizó que no se trata de una confrontación entre gremios y cámaras. “Primero hay que partir de la base que no son ellos o nosotros. No es los gremios o las Cámaras. Creo que este contexto general del país es complicado. Hace más de tres años venimos solicitando una Emergencia Provincial Pesquera. Hay dificultades con las importaciones, hay un dólar atrasado con una asimetría al dólar paralelo y con muchos costos que van al dólar blue. En este contexto general que va a una matriz exportadora, donde se viene de una dinámica de pedir, solicitar o tener expectativas inflacionarias en esta cuestión paritaria, ha cambiado mucho en base a las decisiones del gobierno nacional”.

De la Fuente subrayó la complejidad del panorama actual, marcado por dificultades económicas y fluctuaciones cambiarias que afectan a toda la cadena de valor. La necesidad de un ordenamiento interno y de superar prejuicios sobre la situación del sector es primordial para avanzar.

“Hay que entender que nosotros no somos formadores de precios. Algunos productos internacionales no van a tener modificaciones en sus valores. Es más, algunos están a la baja hace algún tiempo. Entonces, primero tenemos que ver cómo ordenamos para adentro y sacar todo tipo de prejuicio de cómo está el sector y cómo está la situación. Hay que trabajar mucho sobre la cuestión comercial, que ciertas cuestiones bélicas que no cesan y la conflictividad internacional a partir de cuestiones electorales pegan fuerte en los productos premium que son los que requieren las góndolas y son los que exportamos nosotros”, dijo.

“Todos estamos atados a la misma suerte y somos, en conjunto, una cadena de valor”, cerró De la Fuente.