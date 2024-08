Caso Loan: se conocieron las transferencias que recibió el ex comisario Maciel

El ex comisario Walter Maciel recibió dos llamativas transferencias durante el caso Loan y ahora la Justicia investiga cuál fue el fin de cada una de ellas.

En el informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre el análisis de las cuentas bancarias de todos los implicados en la causa, pedido por la jueza Cristina Penzo, se destaca que el ex comisario recibió dos transacciones, una fue tres días después de la desaparición del niño y la otra el 15 de julio.

La primera ocurrió el 16 de junio cuando Maciel recibió $170 mil desde una cuenta de Mercado Pago por parte de José Robledo. En esta ocasión, el ex comisario de 9 de Julio transfirió ese dinero hasta su tarjeta perteneciente al Banco Naranja.

Sin embargo, la que más llama la atención sucedió el 15 de julio, mientras Maciel estaba detenido, en el que una cuenta a nombre de Juan José Domínguez Perrens le envió $50 mil, de acuerdo a lo informado por el medio La 100.

Los investigadores siguen de cerca este movimiento bancario ya que en esta ocasión el nombre de la transacción decía “Para Loan”, cuando el imputado nunca había dado a conocer su CBU.

Revelaron cuánta plata recibió uno de los hermanos

Se supo que Mariano Peña recibió $170 millones en su cuenta bancaria y su billetera virtual por la presunta campaña solidaria.

En este marco, se detalla que Mariano recibió, desde el 10 de julio en adelante, 14 mil ingresos de dinero a su cuenta por la colecta para ayudar en la búsqueda de Loan.

Sobre los otros familiares, la PSA sostuvo que no existieron transacciones o sí las hubo, pero de bajo monto.