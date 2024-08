Buscan en España al diputado Germán Kiczka

La Interpol generó un alerta roja para encontrar al diputado Germán Kiczka, acusado de pedofilia y, aunque entre las regiones a las que pudo irse con su hermano Sebastián aparecen solo Brasil y Paraguay, los investigadores siguen de cerca un dato que lo ubica en España.

De acuerdo a la información aportada en la causa, que inició tras una investigación en Estados Unidos, Germán y Sebastián Kiczka tienen una hermana en España, motivo por el cual podrían haberse fugado hacía Europa.

Aun así, las pistas se centran en cruzaron a Brasil o Paraguay a través de la Triple Frontera. Es por ello que la Policía de Misiones solicitó a los encargados del hotel Tupa en Puerto Iguazú que presenten el registro de los últimos huéspedes alojados para constatar si el diputado estuvo la semana pasada antes de que la Legislatura le saque los fueros.

En este marco, el hotel sacó un comunicado en el que expresa: “Por la presente informamos que la noticia que ha tomado estado público es falsa y que la misma está desactualizada. Ya que esta persona se alojó el día 4 de enero de 2024 y esta información entregamos a la policía, junto con la planilla de ingresos de pasajeros. Es dable destacar que desde esa fecha hasta el presente no se volvió a hospedar. No siendo para más saludamos atte”.

Vecinos de Apóstoles escracharon a los hermanos Kiczka y al ex presidente Ramón Puerta

Los vecinos escracharon a través de redes sociales y en pasacalles donde los vecinos de la localidad misionera apuntan contra los prófugos, junto con Ramón Puerta y su hijo Pedro.

Fue este martes cuando la ciudad amaneció con carteles en los que se protestaba contra «la mafia de la pedofilia», en referencia al diputado de Activar Misiones y Sebastián, ambos buscados en el mundo por Interpol.

«Pedro, dejá de mentir, ¡Renunciá! Pedí perdón y andate»; «Si Pedro es hombre de bien, debería renunciar por hacerle diputado a Kicka»; «¡Pueblo cristiano da de comer a pedófilos!», decían las leyendas.