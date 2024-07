Sabrina Rojas, picantísima con Luciano Castro y Griselda Siciliani

“Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes. Por lo menos él, porque ella hasta ahora, no vimos que le haya declarado su amor. Él sí. Estamos hablando de “El Gordo” Castro”, comenzó diciendo, en Pasó en América antes de que en el ciclo traten el tema, mientras señalaba que los posteos oficiales “me encantan”.

“Vamos a contar lo que pasó. Parece que Griselda Siciliani, que nunca en todos estos años apareció con ningún novio, de repente al Gordo lo muestra y lo declara”, lanzó, filosa mientras analizaba la imagen que compartió su exmarido, el padre de sus hijos en común Esperanza y Fausto. “La sonrisa del Gordo es hermosa, está muy linda”, señaló. “¡Esta pareja tiene un fuego, te digo!”, agregó.

En ese mismo momento intervino Tartu, su compañero en la conducción del programa, y siguió lanzando indirectas. “Si Sabrina mostrara los mensajes que tiene en el celu…”, arrojó. “No, porque soy una chica de muchos códigos”, señaló, suspicaz. “Es una pareja que, evidentemente, se está expresando. Cuando uno tiene chongo nuevo o chonga nueva, está contento. Uno lo muestra a la vida”, afirmó, pero terminó dedicándole un palito a su ex.

“Lo que sí, cuando las cosas no funcionan y crucemos los dedos para que esto dure para siempre, tenemos que saber que cuando abrimos la puerta, cuando todo está mal, vos no podés tratar mal a la prensa. Decir ‘no hablo’ y todo eso. Hay que ser amable igual”, se despachó, crítica en alusión a las idas y vueltas que tuvo el actor con las noticias sobre su vida íntima.

“Es como un aprendizaje que tenés que hacer. Si abrís la puerta… Desde el momento que ponés un posteo, sabés que todo el mundo va a opinar de vos y va a seguir la historia y la novela que vos tenés ganas de contar”, señaló, para meterse de lleno en el contenido de los mensajes que intercambió su exesposa con la expareja de Adrián Suar.

“Me dijeron que él puso primero un ‘te quiero’, lo sacó y después puso un ‘te amo’. ¿Qué pasó? Se ve que se quedó corto”, lanzó, picante. “Igual, ya te digo, que es un montón porque hasta ahora la declaración de amor siempre fue del Gordo hacia ella, ¿viste? Ella tiene un perfil más bajo . Apenas te dice ‘sí, estamos’”, expresó, diferenciando las posturas que tomó la pareja a la hora de hacer público su vínculo sentimental.

Hacia el final, terminó aludiendo al final del romance que Luciano tuvo con Flor Vigna y la acusación de ella de haber comenzado la relación con Griselda cuando todavía estaba en pareja con ella. “Él le pone ‘te amo’. El Gordo es sensible y tiene amor. Enero y febrero ama a una; mayo, junio y julio ama otra. Él anda así por la vida”, lanzó. “Tiene mucho amor para dar y a veces les da a todas juntas”, concluyó.

Un día antes la animadora había compartido reflexiones en sus redes sobre cómo afecta la soledad a hombres y mujeres, agregando un comentario personal: “Mejor sola que aguantando a un pelotudo”. Enfatizando aún más su mensaje, añadió: “Igual el pelotudo siempre encuentra a alguien que lo aguante”.