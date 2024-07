Sabrina Carballo se separó del padre de su hija, a 6 meses de dar a luz: “La convivencia era difícil”

El gran sueño de Sabrina Carballo se cumplió con la llegada de Gaetana, su hija que nació fruto de su relación con el exfutbolista de Tigre, Damián Potenza. La actriz había hablado en numerosas oportunidades sobre su anhelo de ser madre que se terminó cumpliendo a fines de diciembre del año pasado. Sin embargo, la relación con quien era su pareja no funcionó.

En una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez AM1110), comenzó contando cómo vive estos primeros 6 meses de su hija. “Estoy aprendiendo. Un poco enloquecida y un poco agotada como le pasa a todas las mamás. Gracias a Dios tiene salud, es una beba recopada y se adapta a todo. Ahora comenzó a comer”, comentó la exparticipante de El hotel de los famosos.

“Es complicado desde la alimentación porque yo vivía a café con leche y galletitas, hasta que ahora me volví a sumar al elenco pero por suerte me entienden y comprenden que necesito ayuda. Estoy aprendiendo todo el tiempo”, comentó la actriz que es parte de la obra Nunca te fíes de una mujer despechada.

Sabrina había contado la incipiente relación que tenía con Damián, que trabaja en el rubro del diseño de muebles, cuando quedó embarazada y que hoy los tiene como buenos ex. “No convivimos. De hecho estamos separados, pero siendo papás los dos y aprendiendo, tratando de llevarnos bien por la nena”, reveló. “Todavía no tenemos ningún régimen, deberíamos tenerlo. Tenemos que ir organizándonos y aprendiendo también. La nena tiene 6 meses recién, toma teta”, pormenorizó.

“Probamos la convivencia pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella”, contó, sobre cómo comparten la crianza de su hija en común. “La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue recaótico todo, somos muy distintos los dos”, contó, sobre los motivos de la ruptura. “Es cierto que no es lo que uno espera tener un hijo y separarse. Yo tenía claro que mi deseo era ser mamá y él también”, agregó.

La actriz, a full con la maternidad y su trabajo en el teatro, descartó que hoy piense en estar en pareja. “A mí me gusta la familia, la convivencia, Pero no estoy en un momento para hablar del amor”, aseguró. “A mí siempre me gustaría que las cosas vayan bien, pero no es el caso y lo importante es ser buenos papás para Caetana”, puntualizó.

“No me quejo. Tengo trabajo, mi hija tiene salud y la verdad que voy encarando las cosas como viene. Y no es que tengo todo claro. Soy una duda caminando, pero también soy un poco kamikaze. Siento que la vida termina ordenando todo”, finalizó Sabrina.

La historia de amor de la expareja comenzó en Mar del Plata en la temporada teatral 2022-2023, después del paso de ella por el reality de El Trece. El diseñador de muebles fue a ver Culpables por error, la obra que ella protagoniza, y conoció a Sabrina por intermedio de Carna, quien es su amigo. En junio del año pasado aparecieron por primera vez juntos en un evento, después de que el empresario jugó en sus redes al misterio sobre quién era su novia a través de enigmáticos posteos.

Sabrina Carballo siempre mantuvo un bajo perfil sobre sus relaciones sentimentales. Durante su participación en El Hotel de los Famosos se reencontró con el también exfutbolista Maximiliano Chanchi Estévez, con quien había estado en pareja 15 años atrás. En 2011 le pusieron fin a su amor, y a ella luego se le conocieron romances con Nicolás Cabré y Luciano Pereyra, aunque nunca quiso hablar al respecto.