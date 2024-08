Quiroga logró demorar el comienzo de la investigación por desvío de fondos

Tras el paso de la audiencia de apertura de investigación, en donde la Jueza Eve Ponce resolvió rechazar los planteos de ambos defensores, y disponer una nueva audiencia en donde estén presentes representantes de ATE Nación y testigos, continúa sin definiciones.

La nueva audiencia fue prevista para hoy 30 de julio, por la Oficina Judicial de Rawson, allí estuvieron presentes los citados por la jueza para la nueva audiencia de apertura de investigación, pero se resolvió suspender la audiencia de apertura a la espera de un recurso de impugnación que sería presentado por ambos defensores de Quiroga. Ahora el proceso se encuentra demorado hasta que la defensa de Quiroga presente el escrito de impugnación.

Estos planteos realizados por ambos abogados defensores del secretario general de ATE Guillermo Quiroga y su ex esposa, imposibilitaron que la jueza de garantías Eve Ponce pueda resolver si abre o no la investigación penal en contra del dirigente sindical y su ex esposa por presuntos desvíos de fondos gremiales hacía cuentas personales.

Terminada la feria judicial, esta semana debía haberse resuelto el pedido del fiscal general Omar Rodríguez para que se abra la investigación en el caso. Pero la audiencia iniciada días atrás quedó en suspenso debido a un anuncio de impugnación presentado por los defensores de Quiroga.

En la audiencia de apertura, Rodríguez impuso a Quiroga y a su ex esposa Mirta Simone sobre la denuncia en contra de ambos, los hechos a investigar y a la imputación prevista, con el objetivo y la obligación procesal de que puedan ejercer sus respectivos derechos a la defensa.

La jueza Ponce se tomó el plazo legal para resolver, pero esta decisión fue abortada por un escrito indicando que se presentaría una impugnación por Óscar Romero y Laura Fernández en la Oficina Judicial. La presentación de Óscar Romero y Laura Fernández, anticipando que impugnará la audiencia, se realizó el pasado día 22 de julio y este lunes la jueza Eve Ponce dejó en suspenso su resolución de la audiencia a la espera de conocerse los argumentos de aquella impugnación.

Ahora resta esperar que los defensores presenten la impugnación y que se designe el tribunal revisor, con dos jueces, para decidir si la resolución de la jueza Eve Ponce fue bien fundada o no, en caso de ser confirmada seguiría el proceso con la realización de la audiencia de apertura de investigación suspendida el día de hoy.

Fuente: MPF Chubut.