Milei irá esta noche a ver ópera al Colón con la ex vedette «Yuyito» González

El presidente Javier Milei asistirá esta tarde noche al Teatro Colón con una invitada especial. Su intención es compartir la ópera Carmen, de Georges Bizet en compañía de Amalia “Yuyito” González y crecen los rumores de romance.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la pregunta de la agencia Noticias Argentinas reveló que «de no haber ningún cambio de último momento, el Presidente va a asistir al Teatro Colón esta noche».

Según supo esta agencia, la ópera será a las 20, y se mostrará en compañía de un grupo de personas, entre la que destaca la conductora de TV.

Según reveló el periodista Lucas Bertero, la ex vedete ya tiene el look elegido que utilizará esta noche. De blanco, portará un traje de tres piezas, del atelier Pucheta Paz, con chaleco, saco y pantalón over side. Realizó las pruebas de vestuario el pasado lunes.

La relación entre González y el mandatario data desde hace tiempo. Incluso, ella estuvo presente en la presentación del libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, que se realizó en mayo en el Luna Park.

En aquella oportunidad, “Yuyito” asistió al evento como invitada, se ubicó junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entre las primeras filas, y dedicó varios minutos a saludar al Presidente en su camarín, antes de que subiera al escenario a cantar Panic Show.

Desde entonces crecimiento los rumores de romance, pero rápidamente quedaron sin efecto hasta hace algunos días, luego de que periodistas de espectáculos filtraran la invitación que el mandatario le habría hecho.

Consultada al respecto, la conductora de TV no acultó su atracción al plantear que el jefe de Estado «es una persona muy interesante». «Me fue pareciendo cada vez más interesante a medida que fue mostrando más su pensamiento, sus ideas. Es una persona inteligente y a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre«, admitió.

