Familiares de víctimas conmemoran 10 años del vuelo MH17 derribado con un misil ruso

Los familiares de los pasajeros y tripulantes que murieron cuando el vuelo 17 de Malaysia Airlines fue derribado sobre Ucrania se reunieron el miércoles para conmemorar el décimo aniversario de la tragedia que cobró 298 vidas, más de la mitad de las cuales eran holandesas.

Las familias de las víctimas culparon a los rebeldes respaldados por Rusia por el misil que derribó el avión, pero Moscú ha negado repetidamente su responsabilidad. En 2022, un tribunal holandés condenó en ausencia a dos rusos y a un separatista ucraniano por su papel en el derribo del avión.

Se celebraron servicios conmemorativos en los Países Bajos, Australia y en el lugar del accidente, en la parte de la región de Donetsk controlada por Rusia, mientras continuaba la guerra en Ucrania.

Cientos de familiares, listos para leer los nombres de todas las víctimas, se unieron al rey holandés, a políticos y diplomáticos en un evento en un monumento en los Países Bajos cerca de Schiphol, el aeropuerto desde el que partió el Boeing 777 con destino a Kuala Lumpur el 17 de julio de 2014.

El fiscal general australiano, Mark Dreyfus, representó a su país en el sitio conmemorativo holandés, donde se plantaron 298 árboles para conmemorar a cada víctima y se sembraron girasoles, como los que crecieron en el lugar del accidente.

“Hoy seguimos firmes en nuestra determinación de garantizar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas y sus seres queridos”, afirmó Dreyfus.

Muchas de las familias que acudieron al servicio también llevaban girasoles y los depositaron junto a los árboles. Las banderas de los países que perdieron ciudadanos ondeaban a media asta junto a un campo de girasoles en flor.

El primer ministro holandés, Dick Schoof, citó un poema sobre la pérdida llamado “Come Back” de Toon Tellegen y se comprometió a seguir luchando para que los responsables rindan cuentas.

“Yo también lo sé: la justicia lleva tiempo”, afirmó. “Pero tenemos el tiempo, la paciencia y la perseverancia. Ése es mi mensaje a los culpables y mi promesa a ustedes”.

La ceremonia en Australia se celebró en la Casa del Parlamento en Canberra.

“No creo que nadie tuviera intención de derribar un avión de pasajeros. En ese sentido, me duele el corazón que el conflicto (en Ucrania) continúe”, dijo Paul Guard a la Australian Broadcasting Corp. Sus padres, Roger y Jill Guard, estaban entre los 38 ciudadanos australianos y residentes permanentes que murieron.

“Pero creo que a muchas familias realmente les hubiera gustado un reconocimiento de que lo que ocurrió estuvo mal y que Rusia no debería haber librado una guerra”, añadió el hijo.

En el lugar del accidente, en la localidad de Hrabov, varias decenas de residentes llevaron flores, animales de peluche e incluso un modelo de avión a una pequeña lápida conmemorativa instalada en un campo cerca de donde se encontraron algunos de los restos. Algunos luchaban por contener las lágrimas al recordar la explosión que destrozó las ventanas de sus casas y los cuerpos que cayeron del cielo. “Duele”, dijo una mujer. “Lo siento por la gente”.

En ese momento, un misil tierra-aire Buk de la era soviética fue lanzado fatalmente desde una región fronteriza controlada por rebeldes prorrusos. Gran parte de los restos cayeron en campos que actualmente están bajo el control del ejército ruso.

“Aunque el tribunal declaró formalmente culpables a los títeres rusos, las autoridades del Kremlin lideradas por Putin y sus cómplices están detrás de este crimen”, dijo el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado publicado en Facebook.

Rusia continúa siendo perseguida bajo el derecho internacional por los Países Bajos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por Australia y los Países Bajos conjuntamente a través del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, o OACI, por su presunto papel en el derribo del MH17.

La ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, dijo en un servicio del miércoles en Canberra que estaba “horrorizada” por el retiro de Rusia de los procedimientos de la OACI en junio.

“El caso continuará y no cejaremos en nuestro compromiso de exigir cuentas a Rusia”, dijo Wong a la reunión en la que participaron diplomáticos extranjeros.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se negó a comentar las declaraciones de Wong y reiteró que la posición de Moscú al respecto es “bien conocida”. “No se tuvo en cuenta ningún argumento de la parte rusa, no participamos en la investigación y, por lo tanto, nuestra actitud ante estas conclusiones es bien conocida”, afirmó.

El analista político ruso Dmitry Oreshkin dijo que en Rusia, el derribo del MH17 fue objeto al principio de un “juego de propaganda desenfrenado y sin escrúpulos, con mentiras descaradas”, y ahora “intentan no hablar de ello en absoluto”.

“Han pasado diez años y en Rusia, creo, no se dice nada sobre esto”, dijo Oreshkin a The Associated Press en una entrevista desde Riga, Letonia.

De las víctimas, 196 eran de los Países Bajos, mientras que 38 procedían de Australia. También había víctimas de Malasia, Indonesia, el Reino Unido, Bélgica, Alemania, Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda, Vietnam, Israel, Italia, Rumania, los Estados Unidos y Sudáfrica.

Una investigación internacional iniciada en el Consejo de Seguridad de la ONU por los Países Bajos, Malasia y Australia concluyó que el sistema de misiles Buk que destruyó el MH17 pertenecía a la 53ª Brigada de Misiles Antiaéreos de Rusia. La investigación concluyó que el misil fue lanzado a Ucrania desde una base militar rusa cerca de la ciudad de Kursk y regresó allí después de que el avión fuera derribado.

Malasia reiteró su compromiso de buscar justicia y exigir responsabilidades a los responsables de la tragedia.

“El Gobierno de Malasia está decidido a que el proceso debe perseguir la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”, afirmó el Ministerio de Transporte en un comunicado.