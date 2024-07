El método para que nadie tomara fotos en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Uno de los invitados que tuvo el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue Lizardo Ponce, íntimo amigo de la cantante. En Rumis, el ciclo del streaming La Casa en el que participa, contó cómo la pareja se aseguró que la boda tenga toda la privacidad para <strong>las celebrities nacionales e internacionales que fueron invitados. Alí contó cómo era el sistema para que nadie pueda tomar fotos con sus celulares.

“Te daban una bolsita y vos metías ahí el teléfono. Arriba tenía una alarma como las que ponen en las prendas en los locales de ropa. Te lo agarraban y vos no podías usar las cámaras”, aseguró el influencer en el programa que comparte con Juariu, Cachete Sierra, Lola Latorre, entre otros, sobre el método con el que se aseguraban que nadie pueda filtrar ninguna imagen del festejo.

“Tampoco podías usar la cámara para hacer una selfie… ¿Quieren que les muestre una selfie de esa noche para que vean cómo salían?”, comentó, divertido mientras enseñaba la foto que había podido tomar, donde solo aparecían manchas y era imposible distinguir a cualquier persona. “Acá estoy con la Selección. Está toda la Scaloneta levantándome a las 3 de la mañana”, bromeó. “En ningún momento nos autorizaron para que se lo pudiéramos sacar”, pormenorizó.

Lizardo destacó un detalle para que los invitados, imposibilitados de fotografiarse, puedan tener recuerdos personales de la fiesta. “Algo que me gustó es que algunos llevaron sus cámaras analógicas con rollo. En cada mesa había dos cámaras que algún integrante podía usar. Después las devolvías y ellos tendrán las imágenes. Yo usé la cámara”, aseguró.

Uno de los momentos más emotivos fue el momento en el que Oriana y Paulo tuvieron que intercambiar votos. “Él le dijo que le cambió la vida, directamente, y como que no se imaginaba estar ahí. Destacó el apoyo de ella, no solamente en lo profesional sino también en lo personal. Se hablaron mucho desde ese lugar, sacando el rol de cada uno y de sus carreras. Como personas, lo que se ayudaron y cómo se acompañaron”, recordó.

Pero no fue todo, también el periodista describió cómo fue el look que eligió Tini Stoessel, al que prefirió no lucir en ninguna de sus redes sociales. “Ella tenía un vestido negro al cuerpo y un maquillaje celeste. Después se puso un buzo. Tenía un tapado y un gorrito para la lluvia porque estaba lloviendo”, comentó, ratificando una de las versiones sobre la participación de la artista en la fiesta. Incluso, mostró la selfie que él se tomó con ella antes de ingresar al salón.

“Yo en la mesa estaban dos personas que no conocía, eran invitados de Miami. Yo estaba con Tini, Emilia, Duki, Ricky Montaner, Stefi Roitman, Mich Kogan, Loli Gortari, Sofi Malamute. Era cine”, detalló el exparticipante del Cantando, sobre las personas con las que compartió la noche. Incluso, mencionó su divertido encuentro con Catherine Fulop.

“Cathy estaba hermosa. En un momento de la noche me la encuentro, yo ya estaba como medio con unos tragos y ella también. Mientras estábamos bailando me dice ‘¡tengo que ir a tu podcast!’”, rememoró, tentado de risa.

Una fotos de Valentina Zenere con Agustín Bernasconi, cantante de MYA, en la boda despertaron suspicacias, en medio de versiones de romance. Sin embargo, Lizardo no se refirió a qué pasaba entre ellos y solo contó que las imágenes que aparecieron de los actores fueron tomadas con una cámara digital.