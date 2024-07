Fotos de las paradisíacas vacaciones de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni

Nicolás Tagliafico y su esposa, Carolina Calvagni, decidieron disfrutar de unos días de descanso en las Islas Seychelles, un archipiélago de 115 islas situado en el Océano Índico, frente a la costa este de África, después de finalizar con éxito la participación de la selección argentina en la Copa América. La pareja compartió en sus cuentas de Instagram algunos aspectos destacados de este hermoso destino. Las Islas Seychelles, conocidas por sus playas de arena blanca y aguas cálidas, ofrecieron un respiro bienvenido para la pareja antes del regreso a Francia, donde el marcador de punta izquierdo, de 31 años, defiende la casaca del Olympique de Lyon.

Mientras disfrutaban de los atardeceres y de las comodidades de su alojamiento,el lateral de la Selección y su pareja les mostraron a sus seguidores cómo se desarrollaban sus días en las islas y cómo sacaban el máximo provecho a su estancia.

Calvagni subió un reel desde el interior de un helicóptero que llamó mucho la atención de sus seguidores. En el video, se puede apreciar la vasta extensión del mar y las playas rodeadas de rocas y vegetación. “Buen día. Hoy vinimos a conocer la Digue Island”, comentó.

Tagliafico, por su parte, optó por una imagen más divertida en el helicóptero, sosteniendo el micrófono de su auricular mientras Calvagni, intentaba contener la risa, se tapaba la boca con las manos. A pesar de estar en un lugar tan aislado, la pareja no escatimó en fotos y videos, maravillándose con la flora, fauna y las imponentes playas de aguas cristalinas que ofrecían una gran tranquilidad.



Hace unos días Calvagni contó los entretelones de su historia de amor y cómo se dio el flechazo. “A Nico lo conocí por intermedio de una amiga de mi mamá. Yo estaba en las vacaciones de la facultad y mi mamá me invitó a tomar unos mates a lo de una amiga suya. Charlando, me dice: ‘Sabés que hay un chico que es tan bueno y tan lindo’. Me trajo la computadora, puso su nombre en Google y me pasó el Facebook”, comenzó a relatar Caro Calvagni en una entrevista con el programa Perros de la Calle de radio Urbana Play.

La esposa del campeón del mundo continuó con su narración, aceptando que no tenía demasiadas expectativas: “‘¿Vos te pensás que me va a seguir?’, le dije. Le mandé solicitud, llegué a casa y obviamente empecé a revisar. Al toque él me aceptó, pasaron los días, pero no había señal de que me hablara. Una noche me animé y le puse un ‘hola, ¿cómo estás?’. Y él, al otro día, cuando se levantó para entrenar, me lo contestó. Empezamos a hablar por un tiempo hasta que concretamos el primer encuentro. Fue muy prolijo, me invitó a almorzar después de un entrenamiento. Habíamos hablado tanto antes que la cita fluyó mucho y a partir de ese entonces nunca más nos separamos. Obviamente, hubo etapas en las que nos veíamos cada tanto, hasta que decidimos empezar la vida juntos, convivir y demás”.

Amantes de los viajes, fue en uno de ellos por las Islas Maldivas que Tagliafico, quien disfrutó de los cuatro títulos de La Scaloneta, le propuso casamiento. “Nos pasaron a buscar y nos taparon los ojos. Nos dijeron que nos querían sorprender. Él estaba vestido de blanco. Nos llevaron en un carrito de golf, cuando bajamos él me da la mano, yo sentía la arena porque estaba descalza y ahí me sacan la venda y cuando abro los ojos estaba Nico arrodillado con los anillos con la puesta del sol. Increíble”, concluyó Calvagni, quien hoy vuelve a paladear de aquellas arenas blancas, pero en otro destino.