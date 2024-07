La docente acusada de abuso sexual deberá cumplir dos meses de prisión preventiva

Durante la tarde de este viernes, los jueces Carolina Marín y Fabio Monti dictaron la prisión preventiva por dos meses a la docente de la Escuela Primaria Nº 201 de Trelew, por la causa en la que fue imputada por dos hechos de abuso sexual simple. Horas antes la jueza penal Ivana González había dispuesto el plazo de tres meses, pero la decisión fue revisada y modificada.

El sexto piso del edificio de tribunales de Trelew fue el lugar donde se llevó a cabo la audiencia de control de detención y apertura de la investigación en la marco de una causa en la que está imputada una docente de la escuela ubicada en el barrio Los Aromos de Trelew, del delito de abuso sexual simple, dos hechos, en concurso real y agravado por ser encargada de la educación de los niños.

De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria de fiscalia Rocío Lorenzo se inició la investigación a partir de las denuncias realizadas por al menos tres madres de alumnos que concurren a la Escuela Primaria Nº201 “Atilio O. Viglione” de esta ciudad, quienes dieron cuenta de episodios violentos y situaciones concretas de abusos sexuales en al menos dos casos.

La expectativa de pena del delito por el que se la acusa es de entre 3 y 20 años.

Defensa

El defensor particular de la docente imputada, Facundo Bonavitta, no se opuso a la apertura de la investigación, pero sí a la prisión preventiva por cuanto al peligro de entorpecimiento, considera que no existe el mismo o eventualmente se puede neutralizar con una prohibición de acercamiento. En cuanto al peligro de fuga indicó que no existe ya que su asistida reside en Trelew, tiene tres hijos, lo que implica arraigo en la ciudad y por ello solicitó la libertad de su asistida.

La docente negó los hechos denunciados

La imputada hizo uso al derecho a declarar y relató su trayectoria laboral en el que nunca tuvo un inconveniente de esta naturaleza. Explicó que fue apartada de su cargo y negó los hechos denunciados.

La docente fue desplazada el miércoles de su cargo por la denuncia hecha por varios padres de la institución. El jueves fue detenida durante un allanamiento donde se incautaron dispositivos electrónicos. Tanto la profesora, como la directora y la vicedirectora de la escuela, fueron apartadas de sus funciones de manera preventiva.