JJOO París 2024: “Los Pumas” 7´s jugarán ante Francia en Cuartos de Final

La Selección Argentina de Rugby en modalidad seven, clasificó a los Cuartos de Final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y esta tarde (noche) Francia, se medirán ante el combinado local.

Los argentinos, cayeron ante Australia en el duelo que cerró la fase de grupos y clasificó como mejor segundo, por lo que en el cruce, le corresponde medirse frente al combinado “galo”.

Cuartos de Final en Paris para “Los Pumas” 7´s

Los Pumas Seven cayeron 22-14 ante Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de los Juegos Olímpicos de París 2024 y avanzaron como segundos a los cuartos de final, donde tendrán un durísimo cruce ante Francia.

El partido comenzó bien para Los Pumas, que se pusieron rápidamente en ventaja por un try de Germán Schulz al minuto de juego.

Pero todo se empezó a complicar cuando Luciano González fue amonestado en el final del primer tiempo por un tackle sin pelota. Durante estos dos minutos que estuvieron con uno más, los “Wallabies” anotaron tres tries consecutivos a través de Henry Hutchinson, Ben Dowling y Dietrich Roache, y se pusieron 15-7 en ventaja, ya que no pudieron realizar ninguna conversión.Matías Osadczuk le dio una luz de ilusión a los argentinos con un nuevo try que dejó a Los Pumas a un punto tras la conversión de Joaquín Pellandini. Pero todo se vino abajo con un nuevo try de los oceánicos faltando solo un minuto a través de Nick Malouf.

Con este resultado, Australia avanzó como primero en el grupo, mientras que Los Pumas terminaron en la segunda posición producto de los triunfos de este miércoles ante Kenia y Samoa.

Ante Francia y frente a un clima hostil para los argentinos

El rival en los cuartos de final, que se jugarán a las 16:30, será la local Francia, que terminó segunda en su grupo luego de la caída ante Fiji por 19-12.

Este promete ser un partido muy picante por la bronca que demostraron los franceses durante todos los partidos de Los Pumas.

Luego de la derrota, Joaquín Pellandini había dicho sobre la posibilidad de que se de este cruce: “Parece que acá son todos anti Argentina, así que estaría bueno jugar con ellos”.

Santiago Mare, otro de los integrantes del equipo nacional, analizó: “Tuvimos algunos fallos arbitrales que nos pusieron las cosas muy cuesta arriba. Hay que pensar en nosotros y jugar como ayer, que lo hicimos muy bien”.