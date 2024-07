Impactante ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Bajo una intensa lluvia que azotó París durante casi toda la ceremonia, quedaron abiertos los Juegos Olímpicos 2024 con la ceremonia de apertura, realizada en las aguas del río Sena y otros emblemáticos sectores de la capital francesa.

Las voces de Lady Gaga y Céline Dion, danzas y actuaciones en monumentos y la ilusión de 6.800 deportistas acompañaron el show inaugural.

Agenda de Argentina para este sábado 27 de julio

Esgrima: Pascual Di Tella a las 5:25 (Ronda de 64 de sable).

Natación: Agostina Hein a las 6:00 (Serie de 400 metros libres).

Skateboarding: Matías Dell Olio y Mauro Iglesias a las 7:00 (Eliminatoria de street).

Tenis: Individuales y dobles a las 7:00 (Primera ronda).

Hockey: Los Leones vs. Australia a las 8:15 (Grupo B).

Rugby: Los Pumas vs Nueva Zelanda a las 9.30 (por el 5º al 8º puesto).

Fútbol: Argentina vs. Irak a las 10:00 (Grupo B).

Handball: Los Gladiadores vs. Noruega a las 11:00 (Grupo B).

Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda a las 11:30 (Carrera contrarreloj).

Tenis: Individuales y dobles a las 14:00 (Primera ronda).

Hockey sobre césped: Las Leonas vs. Estados Unidos a las 14:35 (Grupo B).

Vóley: Argentina vs. Estados Unidos a las 16:00 (Grupo C).