Guillermina Valdés contó los motivos de su separación con Joaquín Furriel

En los últimos días se confirmó la noticia de que Guillermina Valdés y Joaquín Furriel estaban separados tras algunos meses de amor, romance y varios viajes al exterior. Fue Ángel de Brito el encargo de revelar la ruptura amorosa entre ambos al aire de LAM (América TV). Con el correr de los días y en el mismo programa, la modelo habló por primera vez del tema y dio detalles inéditos del fin del vínculo. Allí, aclaró que es algo definitivo y reconoció qué fue lo que pasó entre ambos para que no puedan continuar.

Si bien Guillermina no suele hablar mucho de su vida privada, cada vez que le preguntan ella contesta de buena manera. Esta vez se la notó desanimada pero de todas maneras habló de lo que fue su noviazgo con Furriel. “Nos separamos. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo”, comenzó diciendo la modelo y agregó: “Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando…”.

Con respecto a su relación actual con Joaquín, Guillermina aclaró: “Lo re quiero, es un amor de persona”. Y ante la repregunta del cronista Alejandro Castelo sobre los motivos de la separación, Valdés contestó tajante: “No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera”, se excusó.

“¿Te llegaste a enamorar?”, insistió el cronista, y la actriz no quiso dar más detalles al respecto. “No, perdón pero no te voy a responder eso. Nunca expusimos la pareja, ¿por qué hoy te diría cuando está terminada lo que sentí?”, declaró la empresaria, que sin entrar en polémica fue amable y continuó con la nota, respondiendo si está abierta a volver a enamorarse: “Puede ser, sí. No voy a decir que me gustaría, porque las cosas me interpelan, suceden, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”, concluyó.

Cabe destacar que, la modelo le confirmó su situación a Teleshow, minutos después de que LAM (América) contara la primicia. “Sí, nos separamos hace un par de semanas y tenemos un vínculo súper lindo. Lo quiero mucho a Joaco, es una hermosísima persona. Terminamos en armonía, él es un sol”, dijo la exmujer de Marcelo Tinelli en diálogo con este medio.

Guillermina Valdés comenzó la relación con Joaquín Furriel a poco más de un año de separarse de Marcelo Tinelli. Si bien habían mantenido el vínculo en privado por un tiempo, ambos decidieron blanquearlo una vez que se filtró a la prensa. “Fue un año súper lindo, estoy con un proyecto personal hermoso, estoy inundada de amor. Yo soy muy agradecida de todo lo que vivo. Ya vamos siete meses. Conocí a la familia, son un amor. Él conoció a mis hijos mayores, se cruzaron”, contó por entonces la diseñadora de moda en una charla con Socios del Espectáculo (El Trece).

Vivieron su relación en el marco de un bajo perfil con algunas muestras públicas en redes sociales. Debido al trabajo del actor, quien suele presentarse en diferentes festivales de cine, realizaron numerosos viajes por el mundo y se los pudo ver en la ciudad de Brujas, en Bélgica. En su cuenta de Instagram, Guillermina subió una foto del protagonista de El reino, con algunos emojis, carita con corazones, un corazón colorado intenso y un fueguito y por supuesto citándolo con su cuenta de Instagram, y él, publicó una foto de Valdés tomando un café en una plaza frente a una iglesia y destacó: “Atracción turística” y arrobó a la cuenta de ella.