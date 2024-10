Griselda Siciliani se mostró por primera vez junto con Luciano Castro

A mediados de mayo, Luciano Castro y Griselda Siciliani sorprendieron al anunciar que retomaron su relación sentimental después de más de 15 años, luego de intensos rumores y trascendidos. “Estamos rebien”, se sinceró ella en una nota con A la tarde donde ponía fin a las especulaciones que circulaban. “Me gusta mucho La Tana”, contaba él después, como nunca, en Noche al Dente.

Apenas un mes después de la confirmación, y en momentos en que no existía fotos de ambos juntos, pese a la confirmación, Teleshow accedió a una instantánea de la pareja paseando por el barrio de Palermo, de buen humor y disfrutando del fin de semana largo. Con looks súper relajados, él de buzo y shorts y ella vistiendo una campera inflable con zapatillas deportivas, la pareja dejó de ocultar su romance y comenzó a vivir con naturalidad una relación intermitente.

Finalmente, en las últimas horas la propia Siciliani a través de sus redes sociales compartió una fotografía de ambos. En la imagen, Castro aparece abrazando a la actriz, quien muestra una expresión de sorpresa, y cuyo texto que acompaña reza: “¡Oiga, señor! ¿Qué hace?”. Con este simple gesto, los actores confirman que su romance sigue en pie.

El nuevo vínculo entre Castro y Siciliani tiene un trasfondo histórico. Ellos ya habían tenido un vínculo amoroso, previo a que él se pusiera en pareja con Sabrina Rojas, con quien estuvo casado más de diez años y tuvo dos hijos, Esperanza y Fausto; y antes de que la actriz iniciara su relación con Adrián Suar, con quien tuvo una hija, Margarita.

Este amorío fugaz se dio en 2007, cuando ella trabajaba en la novela infantojuvenil Patito Feo (El Trece) y él protagonizaba Lalola (América), junto a Carla Peterson, la mejor amiga de Griselda. Si bien fue secreto durante muchos años, en 2017, Griselda se lo confesó a Susana Giménez en una entrevista. “Fue un romance, tampoco éramos novios”, expresó la actriz ante la insistencia de la conductora.

Tras la confirmación, Siciliani aclaró que prefería no hablar sobre el tema, ya que Castro ya estaba casado con Rojas y tenía una familia. Durante aquel reportaje, en el que también estaba presente Antonio Gasalla (NdR.: en su personaje de Flora, la empleada pública), Griselda expresó: “He tenido cosas, soy una chica grande, pero es un chico que ahora está casado. ¿Para qué vamos a nombrarlo?”, dijo.

Susana insistió: “¡Luciano Castro!”, dijo. Griselda le restó importancia: “Fue antes de Adrián, por supuesto. Éramos muy jóvenes. Pero no quiero hablar de él, no le gusta. Es ermitaño, pero lo quiero mucho. Fue un romance, una cosita, tampoco es que éramos novios”.

Esa famosa entrevista realizada en 2017 trajo escándalo, ya que quiso la vida -o las obligaciones laborales, más bien- que las dos, Griselda y Sabrina, se cruzaran en un evento: una producción fotográfica realizada por la revista Gente. “¡Está todo re bien!”, dijo la ex mujer de Adrián Suar, buscando apaciguar tanto alboroto. “¿Qué hablaste con ella?”, le preguntó un cronista de Intrusos. “Cosas nuestras, aclaramos un poco (la situación). Ya habíamos hablado por teléfono. Simplemente nos saludamos, nos vimos. Estuvo bueno”, respondió Sicliani.

Sin embargo, en ese momento, en una entrevista para Agarrate Catalina en La Once Diez Rojas siguió con su enojo. “Griselda no es mediática, pero es una mujer que genera noticias. ¿Era necesario decir que sí? Si no querés que se genere nada, podés evadir la respuesta. No te digo mentir… Pero son cosas que se generan sin maldad. Igual está bueno no decir algunas cosas”, apuntó.

Y en cuanto a su presente con Luciano Castro destacaba que diariamente priorizan el bien familiar: “Podríamos trabajar el doble, pero la verdad que priorizamos la familia por sobre todo, porque nuestros hijos son muy chiquitos, el tiempo pasa muy rápido y se nos va enseguida”. Sobre la relación amorosa, confesaba que “nosotros vivimos en crisis desde que nos conocimos, una vez por mes lo quiero echar de casa, pero tenemos en claro que nos amamos para toda la vida”.