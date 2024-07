Fiscales nacionales respaldaron a Rodríguez tras los dichos de Guillermo Quiroga

La Asociación Argentina de Fiscales (A.A.F.) respaldó al fiscal general Omar Rodríguez tras las declaraciones públicas realizadas por el secretario general de ATE Chubut Guillermo Quiroga en contra de quien el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública realizó un pedido de apertura de investigación que se encuentra a la espera de ser resuelto para la jueza de garantías Eve Ponce.

Para la A.A.F. las declaraciones públicas realizadas por Quiroga “no solo afectan la reputación del fiscal general Rodriguez, sino que además minan la confianza de la sociedad en el sistema de Justicia esencial para el funcionamiento de una democracia sólida y equitativa”.

Tras destacar la necesidad de evitar “las presiones externas que busquen influir en sus investigaciones”, se indicó que esas expresiones del sindicalista “no sólo deshonran a quienes se dedican a la procuración, sino que también socavan el estado de derecho y la confianza pública en el sistema judicial”.

El comunicado de apoyo a Rodriguez firmado por el presidente de la A.A.F. Marcelo Varona Quintian, indica que “este tipo de actitudes ya han sido denunciadas en otras oportunidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Agrega que “es un tipo de respuesta habitual cada vez que se investiga la corrupción, el crimen organizado o a personas vinculadas al poder político o sindical”. Destaca también que estas prácticas “son inaceptables y deben ser rechazadas por todos los sectores de la sociedad”.

Finalmente, este organismo que nuclea a todos los fiscales de la Argentina instó a “todos los actores políticos, mediáticos y sociales a que respeten la labor de los fiscales y a que utilicen los cauces institucionales y legales adecuados para expresar sus desacuerdos o presentar denuncias”.

Qué había dicho Quiroga

El líder de ATE, investigado por el desvío de 50 millones de pesos de cuentas del sindicato hacia cuentas personales y de su esposa, había cuestionado a Rodríguez.

«Yo no estoy procesado, pero le gusta salir al fiscal (Omar Rodríguez). Me tiene muy presente, no sé por qué; quizá es mejor investigar a unos y no a otros«, había dicho.

«Pretendemos hacer denuncia al Consejo de la Magistratura, porque me ha tomado a mí desde hace un año vaya a saber por qué«, había sugerido en Radio El Chubut. «Se lo puede denunciar ante el Consejo de la Magistratura, porque ha cometido varios errores y todos los comete conmigo, yo tengo data«, avisó.