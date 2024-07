Final de Gran Hermano 2023: quién es Emmanuel Vich, el peluquero y cantante “iconic” que se quedó con el segundo puesto

“A mí me parece lindo todo el mundo: vos me parecés lindo, ella me parece linda… Todos me parecen lindos”, fue lo primero que se escuchó en boca de Emmanuel Vich, de 31 años, el undécimo participante en ingresar a la casa de Gran Hermano (Telefe) en su temporada 2023-24. En su tape introductorio, el joven cordobés de 31 años le hablaba a los productores del programa que se encargaron de registrar su presentación en sociedad. Pero, de algún modo, también pretendía romper la cuarta pared y dirigirse a quienes a partir de ese momento podrían llegar a ser sus fans.

Allí también contaba que está “casado hace 11 años” con Nicolás Suar, un militar de la Fuerza Aérea Argentina y se describía como “peluquero con especialización en color”. Sin embargo, puso el acento en su faceta, artística. “Pero realmente lo que me gusta hacer es cantar y bailar pop. Yo hago música pop, soy pop puro”, se definió Emma Vich, quien al momento de ingresar al reality show había publicado dos discos -disponibles en las plataformas digitales de música- y unos cuantos videoclips. “Dónde estás amor… Ya no te encuentro, ya no te veo”, entonó a capela su tema, “Dónde estás amor”, en su presentación al juego.

“Yo voy de frente, no tolero la mentira. No me gusta”, se definía también en el tape acerca de su actitud ante la vida. Y por último, tiró un pronóstico: “Yo creo que voy a ganar Gran Hermano, yo me tengo fe”, dijo Emma que, este domingo, estuvo cerca de consagrarse ganador de Gran Hermano 2023, pero se terminó llevando el segundo puesto, tras ser derrotado por Bautista Mascia.

Minutos después de su eliminación, el cordobés se apersonó en el estudio de Telefe, donde lo recibieron con una lluvia de papelitos, gritos y al ritmo de “Soy”, el tema de Lali Espósito, como se ve en el video que encabeza esta nota. Además, tuvo un momento con Juliana “Furia” Scaglione, que enseguida fue buscarlo para darle un sentido abrazo. También saludó a su madre, de la que estaba distanciado y quien viajó especialmente desde Córdoba para recibirlo. “Estoy muy orgullosa de vos”, le dijo la mujer.

El día que ingresó a la casa, en diciembre de 2023, a Emmanuel lo recibió Santiago Del Moro, quien además advirtió la presencia de La Gata Noelia, la cumbiera cordobesa que asistió en calidad de amiga de Emma con la idea de despedirlo. Ahí también estaba su marido Nicolás, quien le dio un último y apasionado beso antes de que iniciara su camino hacia el interior de la casa. Y luego de tomar su valija, Vich dio su primer instante “iconic” -tal es su muletilla para resaltar algo que, a su criterio, divide al mundo entre lo que es icónico y lo que no lo es- en esta edición al desplegar un abanico con los colores LGBTIQ+.

A lo largo de los meses de convivencia que atravesó con los otros “hermanitos”, se reveló como un jugador histriónico, que no se calló nada y que no tuvo miedo de enfrentarse a los demás si fuera necesario. Así, mantuvo una fuerte pelea con Catalina Gorostidi en las primeras semanas del juego, también chocó en reiteradas oportunidades con Virginia Demo y con Bautista, tuvo varias idas y vueltas con Juliana Furia Scaglione -vínculo que él supo aprovechar para consolidarse como estratega y superar distintas placas- y hasta rozó con Lisandro Navarro por un tema muy sensible: el dinero presupuestado para comprar cigarrillos.

“Si se queda sin puchos a la 1 de la mañana, que no hay nada, va a buscar un kiosco para comprar esos puchos de mierda”, contó su marido Nicolás en una entrevista con Martín Cirio, revelando en el exterior un aspecto adictivo de Emma. “Sin el pucho no se puede ir a dormir. Son dos secas y deja todo el pucho prendido. No lo puede evitar. Después de eso, se duerme como un bebé”, dijo. En otro tramo de la conversación, reveló que el cigarrillo llegó a la vida de Vich después de que tratara un problema de drogas. “Fue como que reemplazó una cosa por otra”, explicó.

“Quiero que sepan que Emmanuel aprendió todo estudiando. Estudia mucho con tutoriales a través del celular, hace cursos. Se pone y aprende”, contó La Gata Noelia, la otra vocera de Emma en el “exterior”. “Es una persona que todo lo que quiere lo hace: quiso ser peluquero, fue peluquero; quiso cantar, cantó; quiso estar en GH, le llevó 11 años anotarse y seguir y seguir y seguir… Hasta que lo logró. Se quiso casar y se enamoró de Nicolás y se casó. No es algo menor”, definió la cantante a su amigo en diálogo con La Voz del Interior. Por otra parte, dijo que lo considera como “un hijo”.

“Emmanuel ama intensamente, es profundo, muy sentimental, muy sensible. No le gusta la soledad. Él se equivoca muchas veces, pero creo que va a ir aprendiendo acerca de quién lo quiere y quién no lo quiere”, agregó La Gata a la hora de trazar otro rasgo en la personalidad de su amigo. “No puede estar peleado con una persona más de un día. Siempre tiene que estar o pidiendo perdón o te harta hasta que no le pidas perdón. Él es así, no puede estar enojado ni en discordia con nadie. Incluso con personas con las que debería cortar relación”, consideró Nicolás.