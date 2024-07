El listado de los 100 mejores deportistas del Siglo XXI

Se conocieron los 100 deportistas más relevantes de los últimos tiempos y Michael Phelps, el nadador estadounidense, terminó como líder del ranking de los atleta más influyentes del siglo XXI según un informe difundido por ESPN.

Phelps, conocido por sus 28 medallas olímpicas (el más ganador de la historia en los Juegos Olímpicos), 23 de ellas de oro, terminó en la primera posición de la encuesta. En el segundo lugar terminó la ex tenista Serena Williams y Lionel Messi, que viene de levantar la Copa América con la selección argentina, se ubicó en la tercera posición siendo el único futbolista entre los primeros 10 del listado.

El ranking elaborado tras recibir unos 70 mil votos de colaboradores de ESPN incluye a figuras destacadas en deportes populares en Estados Unidos como el baloncesto, el béisbol y el fútbol americano. A continuación de Phelps, Williams y Messi, el que ocupó el 4° puesto fue LeBron James, mientras que el histórico mariscal de campo de la NFL Tom Brady fue quinto en la votación.

¿Quiénes fueron los deportistas que completaron el top 10? Roger Federer (6º), la gimnasta Simone Biles (7º), el golfista Tiger Woods (8º), el jamaiquino récord en los Juegos Olímpicos Usain Bolt (9º) y la leyenda de la NBA Kobe Bryant (10º).

En el caso de Phelps, su destacado rendimiento en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 es un hito en su carrera, donde consiguió ocho medallas de oro en una sola edición, un récord sin precedentes en la historia olímpica. Su capacidad para vencer obstáculos y establecer nuevos estándares de rendimiento es una característica muy valorada por los medios de comunicación y aficionados, señaló ESPN.

Serena Williams, con 23 títulos de Grand Slam, es la segunda en la lista. Entre sus logros más notables se incluye haber ganado el Abierto de Australia 2017 estando embarazada, siendo este uno de los episodios más sorprendentes de su carrera deportiva y del tenis femenina en toda su historia. Tras su regreso de la baja por maternidad, Williams disputó otras finales importantes, aunque no volvió a alzarse con un título.

Messi, destacado en el tercer puesto, tuvo una carrera llena de victorias con el Barcelona y Argentina, coronándose campeón en múltiples ligas y copas. Su triunfo en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con la Albiceleste marcó un antes y un después, destacándose no solo por su habilidad en la cancha, sino también por la emoción que desató en todo el mundo. La leyenda brasileña Ronaldo elogió su impacto y trascendencia.

En la quinta posición se encuentra Tom Brady, cuyos récords y títulos en la NFL lo ubican como uno de los quarterbacks más exitosos de la historia. Brady se ha caracterizado por su constante búsqueda de la excelencia y ha sido una figura inspiradora tanto para sus compañeros como para los entrenadores.

Además de esto, hay que destacar que Novak Djokovic terminó por encima de Rafael Nadal en listado (11° contra 12°) y que Lewis Hamilton fue el mejor piloto de Fórmula 1 (19°) entre los nombre de los grandes atletas del Siglo XXI por encima de Michael Schumacher (29°).

El ranking de ESPN resalta no solo los logros deportivos de cada figura sino también su capacidad de influencia dentro y fuera de sus respectivas canchas y pistas. Cada uno ha dejado una marca significativa en su disciplina y en el deporte en general, consolidándose como referentes para futuras generaciones.

La lista de los mejores 100 atletas del siglo XXI:

1. Michael Phelps, natación

2. Serena Williams, tenis

3. Lionel Messi, fútbol

4. LeBron James, básquet

5. Tom Brady, fútbol americano

6. Roger Federer, tenis

7. Simone Biles, gimnasia

8- Tiger Woods, golf

10. Kobe Bryant, básquet

11. Novak Djokovic, tenis

12. Rafael Nadal, tenis

13. Cristiano Ronaldo, fútbol

14. Stephen Curry, básquet

15. Katie Ledecky, natación

16. Tim Duncan, básquet

17. Shaquille O’Neal, básquet

18. Patrick Mahomes, fútbol americano

19. Lewis Hamilton, F1

20. Aaron Donald, fútbol americano

21. Diana Taurasi, básquet

22. Sidney Crosby, hockey

23. Kevin Garnett, básquet

24. Albert Pujols, béisbol

25. Floyd Mayweather, boxeo

26. Peyton Manning, fútbol americano

27. Randy Moss, fútbol americano

28. Nikola Jokic, básquet

29. Michael Schumacher, F1

30. Mike Trout, béisbol

31. Clayton Kershaw, béisbol

32. Marta, fútbol

33. Miguel Cabrera, béisbol

34. Tamika Catchings, básquet

35. Dwyane Wade, básquet

36. Maya Moore, básquet

37. Ichiro Suzuki, béisbol

38. Barry Bonds, béisbol

39. Kevin Durant, básquet

40. Justin Verlander, béisbol

41. Dirk Nowitzki, básquet

42. Giannis Antetokounmpo, básquet

43. Alex Rodríguez, béisbol

44. Mikaela Shiffrin, esquí

45. David Ortiz, béisbol

46. Max Scherzer, béisbol

47. Jimmie Johnson, NASCAR

48. Thierry Henry, fútbol

49. Aitana Bonmatí , fútbol

50. Zinedine Zidane, fútbol

51. Steve Nash, básquet

52. Adrián Beltré, béisbol

53. Derek Jeter, béisbol

54. Alex Ovechkin , hockey

55. Luka Modric, fútbol

56. Alexia Putellas, fútbol

57. Calvin Johnson, fútbol americano

58. JJ Watt, fútbol

59. Mariano Rivera, béisbol

60. Candace Parker, básquet

61. Ray Lewis, fútbol

62. Shohei Ohtani, béisbol

63. Allyson Felix, atletismo

64. Mia Hamm, fútbol

65. Kylian Mbappé, fútbol

66. Jon Jones, MMA

67. James Harden, básquet

68. Phil Mickelson, golfista

69. Jason Kidd, baloncesto

70. Andrés Iniesta, fútbol

71. Manny Pacquiao, boxeo

72. Shaun White, snowboard

73. Mookie Betts, béisbol

74. Lisa Leslie, básquet

75. Xavi Hernández, fútbol

76. Georges St-Pierre, MMA

77. Shelly-Ann Fraser Pryce, atletismo

78. Bernard Hopkins, boxeo

79. Bryce Harper, béisbol

80. Andy Murray, tenis

81. Sheryl Swoopes, baloncesto

82. Kohei Uchimura, gimnasia

83. Chris Paul, básquet

84. Lauren Jackson, básquet

85. Kawhi Leonard, básquet

86. Venus Williams, tenis

87. Ronaldo Nazario, fútbol

88. Roy Halladay, béisbol

89. Annika Sørenstam, golf

90. A’ja Wilson,básquet

91. Aaron Rodgers, fútbol americano

92. Pedro Martínez, béisbol

93. Rory McIlroy, golfista

94. Ronaldinho, fútbol

95. Zlatan Ibrahimović, fútbol

96. Darrelle Revis, fútbol americano

97. Virat Kohli, críquet

98. Connor McDavid, hockey

99. Ed Reed, fútbol americano

100. Charles Woodson, fútbol americano