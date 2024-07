Con el triunfo de Uruguay ante Brasil, quedaron definidas las Semifinales de la Copa América

La Copa América 2024 ya está en sus instancias definitorias ya que luego que finalizara la fase de grupos, se disputaron los cuartos de final del certamen y ya quedaron conformadas las semifinales.

De esta forma, desde el proximo martes se jugarán los cruces que tendrán dos ganadores, los cuales protagonizarán la gran final de la competencia el 14 de julio. Argentina ante Canadá y Uruguay ante Colombia, jugarán por llegar al juego definitorio.

En las ultimas instancias de la Copa

La Copa América 2024 en Estados Unidos, culminó este sábado sus cruces de Cuartos de Final, con lo que fue la victoria de Uruguay ante Brasil para que de esa forma, quedaran determinados los duelos que desde el proximo martes y continuando el miércoles, serán las Semifinales de la competencia.

El torneo continental que se lleva a cabo en Estados Unidos contó con 16 equipos divididos en cuatro grupos, por lo que el formato estableció que clasificaran a la segunda fase el primero y segundo de cada zona.

Las Semifinales martes 9 de julio y el miércoles 10 de julio: el martes, jugará Argentina vs Canadá en el MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, desde las 21 horas; mientras que Uruguay vs Colombia jugarán el miércoles, desde las 21 en el Bank of América Stadium, Charlotte, North Carolina.

Tras quedar definidos los protagonistas en la Final, el 3° puesto se jugará el 13 de julio en Charlotte, North Carolina: mientras que la Final será el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.