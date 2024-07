Cómo comprar dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como “dólar bolsa”, es una de las formas de comprar la divisa estadounidense de forma legal. Se trata de un tipo de cambio que se opera en el mercado de capitales y tiene menos restricciones para su compra que el llamado “dólar solidario”.

Cabe destacar que el CCL hoy está más caro y que al igual que el dólar MEP, se compran títulos o acciones en pesos dentro del mercado local, pero con la diferencia de que estos cotizan en el exterior en dólares.

El BCRA decidió este martes remover las restricciones para acceder a las operaciones de dólar MEP y de Contado con Liquidación que tenían las personas humanas que habían recibido alguna ayuda del Estado durante la pandemia o que tienen un subsidio al consumo en los servicios públicos.

Sin embargo, guarda algunas salvedades, y quienes quieran comprar dólar cable deberán contar con: una cuenta en dólares abierta en algún banco de Argentina; una cuenta en dólares abierta en algún banco del exterior y una cuenta comitente creada en algún broker que permita acceder a títulos extranjeros en pesos. En conclusión, dólar CCL es una variante a la que pueden acceder los argentinos para fondear cuentas en dólares en el exterior.

Consiste en la compra de un bono en pesos y, tras adquirirlo, su venta en dólares. De esta manera, el tipo de cambio se calcula a partir de la división entre el precio en pesos y la cotización en dólares.

A su vez, los intermediarios financieros mediante los cuales se compra el dólar MEP cobran una pequeña comisión de entre el 1% y 2% total entre la compra y la venta de los activos. Los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado.

El MEP tiene varios beneficios. En principio, es una forma de adquirir divisa extranjera de forma legal y permite hacerse de los dólares rápidamente en la cuenta bancaria sin necesidad de moverte de tu casa, a diferencia del dólar ilegal o «blue».

Dólar MEP: todo lo que tenés que saber

Es importante tener en cuenta tres cosas:

1. El período de parking es un plazo obligatorio que se debe cumplir cuando se compra bonos en pesos y queremos venderlo en dólares. El plazo mínimo es de 24 hs.

2. AFIP limitó la compra de dólar MEP: estableció un límite de 100 mil nominales semanales (un equivalente a u$s40.000). Los pequeños inversores podrán seguir comprando, ya que el promedio de compra para ellos se ubica en torno a los u$s3.000.

3. Ya no existe la restricción de parking de 24hs para la operación de cualquier activo y la eliminación del límite para la venta semanal de bonos soberanos (AL y GD) con liquidación de dólares.

4. Ya no existe el límite de 100 mil valores nominales semanales en la venta de bonos soberanos (AL y GD).

Paso a paso para comprar dólar MEP o dólar Bolsa

Para comprar dólar MEP o dólar bolsa se deben seguir los siguientes pasos:

1- Abrir una cuenta en un bróker local: para conseguir el dólar bolsa es necesario abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local. Para operar, se deberá abrir una cuenta en alguna de las empresas intermediarias, que es gratuita y a distancia. Para ello, hay que completar unos simples formularios y verificar la identidad.

2- Depositar fondos: una vez abierta la cuenta de inversiones, es necesario depositar el monto de dinero que la persona quiere cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Antes de operar, debe tener habilitado el CBU de la cuenta bancaria en dólares para depositar el dinero allí.

3- Comprar el bono GD30 o AL30: para adquirir el dólar MEP hay que comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato (CI). Para esto, la mayoría de los inversores utiliza el bono GD30 porque tiene un alto volumen de operaciones y su cotización es más estable.

4- Esperar un día hábil con el activo en cartera: el interesado deberá hacer un día hábil de parking, que consiste en un tiempo de espera establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta.

5- Vender los bonos en dólares: una vez pasado el período de parking, la persona puede vender los activos. Para ello, debe seleccionar la opción “Contado Inmediato” con la etiqueta AL30D/GD30D. Allí deberá determinar el número de bonos que se quieren vender y elegir el precio de mercado. Cuando se haya realizado la operación, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker listos para ser transferidos a la cuenta bancaria.

Dólar MEP: hasta qué hora se puede comprar

El horario para realizar operaciones es desde las 11 hasta las 17hs.

Qué es el Dólar MEP

El dólar MEP o Dólar bolsa es una operación bursátil que surge a partir de la compra de ciertos bonos en pesos, que permiten ser vendidos en moneda norteamericana.

Al tenerlo un día en la cuenta comitente como exige la regulación, las personas lo pueden vender y liquidar localmente. Por ejemplo, quien tiene dinero en el sistema financiero te compra el bono. Partiendo de pesos, te hiciste de dólares, que se pueden transferir a la cuenta bancaria y tener disponibles para usarlos como se desee.

Cuál es la diferencia con el dólar blue

En pocas palabras, el dólar blue este es un mercado negro, informal. Se trata de transacciones entre privados por fuera del mercado oficial, de billetes no declarados.

Requisitos para poder comprar dólar MEP

– No haber comprado dólar ahorro durante los últimos 90 días corridos y comprometerse a no comprarlo en los próximos 90 días.

– No ser cotitular de una cuenta bancaria: solo puede comprar dólar MEP una persona por cuenta.

– No contar actualmente con un plan de refinanciación de tarjetas o préstamos en pesos.

– No haberse beneficiado del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022.

Contar con ingresos declarados para realizar la operatoria.

Dólar MEP: en qué apps se puede comprar

Para comprar este tipo de cambio se puede usar desde home banking de los distintos bancos (aunque la compra en este caso de los bonos es manual) hasta aplicaciones como Balanz, Ualá, Cocos Capital, entre otros que permiten realizarlo en un click.