Argentina va por Canadá en las Semifinales de la Copa América 2024

La Selección Argentina jugará este martes a las 21 horas ante su par de Canadá, por las semifinales de la Copa América.

Se jugará en el Estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos con el arbitraje del chileno Piero Maza.

«Scalonetta» lista para ir por las Semifinales de la Copa

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tiene listo el equipo para jugar esta noche desde las 21 horas ante Canadá, por las Semifinales de la Copa América 2024 de Estados Unidos.

En cuanto al once iniciales, la defensa parece salir de memoria, con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, a los laterales Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina, y a los centrales Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero. Si bien en algún que otro partido optó por alguna variante, ellos cinco son los que saldrían a la cancha esta noche en el MetLife Stadium de New Jersey, aunque no hay que descartar que Gonzalo Montiel pueda aparecer por la banda derecha.

En lo que respecta al mediocampo, Rodrigo de Paul y Alexis Mac Allister tienen un lugar asegurado; pero la incógnita está entre saber quien será el volante central, si Leandro Paredes o Enzo Fernández. Paredes fue titular en el debut justamente ante Canadá y en el último partido de la fase de grupos frente a Perú.

Por último, en la delantera, estará Lionel Messi junto a Ángel Di María y Julián Álvarez, quienes de esa forma conformarán el tridente ofensivo. En tanto, el goleador de esta Copa América, Lautaro Martínez, estará en el banco de suplentes.

Vale destacar que la Selección Argentina y Canadá ya se enfrentaron en el partido inaugural de la Copa América y el partido terminó en triunfo por 2-0 para los dirigidos por Scaloni, que buscan su 16° título continental.

FÚTBOL – COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alstair Johnston, Moise Bombito, Andreas Cornelius, Alphonso Davies; Jonathan Osorio, Stephen Eustaquio, Richie Laryea, Jacob Shaffelburg; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Hora: 21

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Met Life Nueva Jersey

TV: Telefe, TyC Sports y TV Pública.